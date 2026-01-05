Kiko Hernández y Kiko Matamoros sufren un varapalo con su nuevo proyecto antes de estrenarse

El nuevo formato con el que Kiko Matamoros y Kiko Hernández darán su salto al late night tras desvincularse de 'No somos nadie' y TEN ha sufrido su primer contratiempo antes de su estreno. Si bien anunciaron que su provocador nuevo espacio llegaría a Youtube bajo el título de 'Gilipollas tú', el dúo de presentadores ha tenido que recular anunciando un forzoso cambio de nombre antes de su estreno.

"Como no podía ser de otra manera, ya nos han jodido el nombre del programa. De momento, no anunciamos el nuevo nombre", ha comenzado lamentando Matamoros en su último comunicado en redes, asegurando, sin dar demasiados detalles, que se han visto obligados a modificar su plan inicial. "Lo que sí tenemos claro es que somos Los Kikos TV", explicaba a continuación, haciendo referencia al canal de Youtube desde el que retransmitirán en directo.

"Ahí es donde ya os podéis suscribir. Los 5.000 primeros suscriptores estarán invitados a participar como público, con nosotros en el plató", aclaraba Kiko Matamoros, sin desvelar aún la fecha de estreno del late night que llevará la polémica y la provocación habitual de sus intervenciones televisivas a un nuevo nivel. "Nos podéis seguir llamando gilipollas porque os hemos dado un motivo más para llamárnoslo", explicaba con sorna el compañero de Kiko Hernández.

"Va a ser un programa innovador, transgresor y un poquito cabrón, eso sí os lo aseguro", ha insistido el televisivo, que ya dejó entrever el nacimiento de este nuevo proyecto durante su inesperada despedida de 'No somos nadie' a mediados de diciembre. "Nosotros vamos para adelante con todo y nadie nos va a cercenar", insistía el televisivo, lamentando tener que prescindir del nombre con el que ya se habían presentado en vídeos anteriores.

Y es que, entre las publicaciones de la cuenta oficial del nuevo programa de Kiko Matamoros y Kiko Hernández, el que fue concursante de 'Gran Hermano' ya había mostrado a sus seguidores el impresionante escenario desde el que retransmitirán en directo, desde la sala de Bingo Las Vegas en Madrid. "Vamos a tener un pedazo de plató… que flipas", ha asegurado el televisivo durante el último comunicado.

Por aquí os traemos el primer Room Tour por nuestro plató donde comenzaremos pronto con las emisiones de GILIPOLLAS TÚ…



¿Nos acompañáis en esta aventura?

Síguenos @gilipollastv 📺 pic.twitter.com/mQDmwwqqFc — Gilipollas Tú (@gilipollastv) January 3, 2026

LA OSA se desvincula del nuevo late night de sus ex colaboradores: "Es independiente y ajeno"

Sin embargo, mientras calientan motores para su gran estreno, sin desvelar aún su nombre y anunciando a Aramis Fuster como la explosiva invitada de su primer programa, LA OSA Producciones ha lanzado una clara advertencia sobre este nuevo formato. "Aprovechamos para desear a nuestros estimados Kiko Matamoros y Kiko Hernández toda la suerte del mundo en su nuevo proyecto independiente y personal en Youtube ajeno a La OSA Producciones Audiovisuales", ha puntualizado la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

Así, los responsables de 'No somos nadie' y 'Directo al grano' entre otros formatos se desvinculan por completo de la nueva aventura televisiva de los que fueron los rostros estrella de 'Sálvame', 'Ni que fuéramos', 'Tentáculos' y 'No somos nadie'. Por lo que habrá que esperar a futuras actualizaciones del llamado 'Eje del mal' para conocer con qué nombre se estrenará finalmente el late night anteriormente concebido como 'Gilipollas tú'.