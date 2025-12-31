Kiko Matamoros confirma lo sospechado y airea el mal rollo entre María Patiño e Inés Hernand en 'La familia de la tele'

Este martes, 30 de diciembre, se ha producido un esperado regreso a RTVE, el de Kiko Matamoros y María Patiño. Tras su fuerte encontronazo en 'No somos nadie', que acabó con el colaborador abandonado el programa, ambos han reaparecido juntos en una gala especial de 'Open Play' con motivo de las preuvas.

Esta gala, conducida por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez, se emitió en una versión reducida en La 2, e íntegra en RTVE Play. En este especial, Miguel Maldonado charló animadamente con Kiko Matamoros y María Patiño, en el que supuso su regreso al ente público tras el batacazo sufrido con 'La familia de la tele'. Tan a gusto se sintieron ambos que acabaron destapando el mal rollo que había entre los presentadores del desaparecido programa vespertino de La 1.

Según se comentó en su momento, y recordó Kiko Matamoros, "en 'La familia de la tele' hubo muy mal rollo con los presentadores, y que por eso tú (Patiño) no estabas en el cumple de Belén. No por nada, no porque no le tengas estima a Inés, que se lo tienes seguro", ironizó, entre risas, el colaborador, poniendo de manifiesto la mala relación que había, y hay, entre María Patiño e Inés Hernand.

Kiko Matamoros hace referencia al mal rollo entre Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño 😬 pic.twitter.com/fIlU3axCOJ — Pablo (@pabloo_c5) December 30, 2025

Kiko Matamoros confirma el mal rollo entre María Patiño e Inés Hernand

"La que se está liando", soltó Miguel Maldonado, prediciendo lo que darían que hablar las palabras de su invitado. Pero poco le importó a este, quien siguió diciendo: "Entonces dije: 'joder, el mal rollo que tenía esta (Patiño) con Inés en 'La familia de la tele'. Es como que ella lleva una mochila de mal rollo que te lo tiene que colgar", sentenció.

Poco después de esta entrevista con la presentadora y el excolaborador de 'No somos nadie', Maldonado presentaba las preuvas desde la Puerta del Sol, precisamente junto a Aitor Albizua e Inés Hernand. Por lo tanto, se veía obligado a sacar el tema de 'La familia de la tele'. "Hace un rato he estado con Matamoros y la Patiño", les informaba a sus compañeros.

La reacción de Aitor Albizua fue inmediata: "¡Nuestra familia!". Tras esto, el presentador quiso saber: "¿Qué tal fue 'La familia de la tele'?". Tirando de ironía, Inés Hernad espetó: "Pues fue un éxito rotundo de seis semanas". Por su parte, su compañero fue más explícito y directo: "Fue un buen mojón de mes y medio".

Aunque quitándole hierro al asunto preguntó: "Pero ¿quién no ha tenido un buen mojón en su vida? ¿Quién no ha tenido algo que de repente dice 'me voy a tirar al tiarrón de turno'?, llega y es la decepción monumental. Pues es lo que pasó, y de los errores hay que aprender", reconoció, dirigiéndose a Inés Hernand, quien sentenció: "Matt Damon no tiene una película buena, hay que ir haciendo currículum".

Críticas a Inés Hernand y Aitor Albizua tras sus palabras sobre 'La familia de la tele'

Estas palabras de los expresentadores de 'La familia de la tele' han sido muy criticadas por los usuarios de X, muchos de los cuales consideran que ellos nunca creyeron en el proyecto. E incluso que no pintaban nada en un formato como el que pretendía ser el fallido programa de TVE.

Los reventaos que están Aitor e Inés jajajajajaja https://t.co/QYUIIrAjpJ pic.twitter.com/2l4LusbphN — 🥳Luis Rodríguez 🇵🇸 (@GnomoSmile) December 30, 2025

la forma en la que el problema eran ellos 2 que no pegaban ni con cola https://t.co/6q2H99nPxK pic.twitter.com/rJ2cKbx0EO — ⭒☆⭒ (@enriquefoureira) December 30, 2025

q el programa era una mierda pues sí, pero que hablen como si ellos dos no hubieran sido de lo peor que había ahí dentro y el problema fueran otros esq te meas https://t.co/YL5BuSCBP0 — elevin 🫧 (@elevinn_) December 31, 2025

lo desagradable que me parece aitor albizua ahora con el tiempo https://t.co/aE7tzkbDcl — bioput (@FKAbioput) December 30, 2025

Mojón precisamente por vuestra culpa @aitoralbizua @InesRisotas que no valéis para nada y como estáis enchufados en RTVE por chuparla pues pasa lo que pasa https://t.co/JMG4wHqqLx — Jake 🐦‍⬛ (@exjaponradical) December 31, 2025

q par de payasos, no pegaban nada con el formato — bey1999 (@beyonce1of1) December 31, 2025

“Matt Damon no tiene una película buena”, dice ella que tiene todos los premios del sector audiovisual — Soy un electroduende (@YoElectroduende) December 31, 2025