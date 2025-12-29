El programa con el que María Patiño y Kiko Matamoros regresan a TVE seis meses después de 'La familia de la tele'

Ahora que llega el final de año toca hacer balance de los éxitos y los fracasos del 2025 en lo que a televisión se refiere. Y sin lugar a dudas entre los grandes fiascos de este año está 'La familia de la tele', el programa con el que buena parte del equipo de 'Sálvame' daba el salto a La 1. Pero pese a sus pobres audiencias, algunos rostros como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros siguen teniendo presencia en la cadena pública.

Si Belén Esteban será una de las estrellas de 'Top Chef: dulces y famosos', que verá la luz en La 1 en las próximas semanas; la presentadora de 'No somos nadie' y el colaborador, que prepara un late night junto a Kiko Hernández en YouTube, serán protagonistas del especial de preuvas que emitirán La 2 y RTVE Play.

Y es que este año, RTVE quiere hacerle la competencia a 'Feliz Año Neox', las preuvas que lleva emitiendo Neox desde 2011. Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua conducirán las primeras precampanadas de la historia de RTVE, en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.

Con ello, 'La familia de la tele' revivirá este 30 de diciembre en RTVE por partida doble. Por un lado, Inés Hernand y Aitor Albizua volverán a hacer tándem tras el fiasco del magacín de tarde que condujeron con María Patiño. Y por otro lado, esta y Kiko Matamoros serán los invitados del especial 'Open Play' que se emitirá justo antes de las preuvas.

Así serán las preuvas de RTVE Play y La 2 con visita de María Patiño y Matamoros

Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua / LalaChus y Henar Álvarez

La gran noche arranca con la gala especial de 'Open Play' conducida por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Goméz. Se emitirá en una versión reducida en La 2 desde las 22:10 horas, e íntegra en RTVE Play.

En este especial de comedia y música, Quequé recibirá un regalo a traición de Marina Lobo, la coordinadora de guion de su programa de radio; Miguel Maldonado será asediado por María Patiño y Kiko Matamoros; e Ignatius Farray explicará de dónde sale el nombre de su programa ‘Un nuevo sendero hacia el manantial’ y por qué no cree en la IA.

Nerea Pérez de las Heras dará un discurso a la nación sin olvidarse de los políticos; Dani Fez saldrán a la calle a preguntar los propósitos de año nuevo que seguro que nadie cumplirá; Laura del Val y Marta Riesco explicarán, con un lenguaje actual para que lo entienda todo el mundo, qué se celebra realmente en Navidad; y Valeria Ros y Paula Púa hablarán de lo más importante: la fiesta de después de las uvas y la presión estética que sufren las mujeres en esta época.

Todo esto coronado con una invitada estrella de última hora, Yurena. ¿Cantará? Habrá que esperar para verlo. Además, esta gala contará con cuatro actuaciones musicales; un fragmento del musical de Oliver Twist; y recuperará tres villancicos tradicionales de Catalunya, Galicia y el País Vasco, interpretados por Suu, Ortiga y Janus Lester en su lengua nativa.

Justo antes de las preuvas, La 2 emitirá a partir de las 22:50 horas un especial de 'Al cielo con ella'. El programa de Henar Álvarez ha preparado una gran fiesta con dos invitados expertos en despedir el año: LalaChus y José Mota. También contará con la música del grupo Califato¾, Falete, La Pili y el Coro Azahar de Cantillana, que enseñan cómo montar una buena juerga navideña con cante y baile.