Kiko Hernández y Matamoros se embarcan en este imprevisto proyecto: "Un late night más salvaje que Crónicas Marcianas"

Hace unos días, Kiko Hernández hacía saltar todas las alarmas al anunciar un posible nuevo proyecto con Kiko Matamoros. Ambos siempre han sido grandes amigos. Hasta tal punto que crearon el inolvidable 'Eje del mal', junto a Mila Ximénez, en 'Sálvame'.

Pero antes de recaer en el desaparecido programa vespertino, trabajaron juntos en otros míticos formatos de Telecinco, como 'A tu lado' o 'Crónicas Marcianas'. Ahora, y tras la marcha de Matamoros de 'No somos nadie', han decidido emprender un nuevo proyecto conjunto que, advierten, será el "más fuerte" y "más salvaje" que han hecho hasta ahora.

Ha sido Kiko Hernández el que, a través de su perfil de Instagram, ha dado nuevos detalles sobre este nuevo programa que estrenarán en enero en el late night. "Prepárate, porque llega un Late Night como nunca antes se ha visto", comienza avisando el colaborador, dejando claro que será "más fuerte que 'Cruzando el Missisippi'", e incluso "más salvaje que 'Crónicas Marcianas'".

"Esto no es televisión. Esto es algo diferente. En enero nace el programa que va a romper todas las reglas en la plataforma: el más viral, el más visto, el más atrevido. Lo que nadie se ha atrevido a hacer…hasta ahora", anuncia el exconcursante de 'Gran Hermano', quien espera que todos sus seguidores y todos los nostálgicos de 'Sálvame' o 'Crónicas Marcianas' les vean en este nuevo proyecto.

Kiko Hernández emprendará este nuevo proyecto tras un final de año complicado

"Al frente, dos nombres que saben perfectamente cómo incendiar la noche: Kiko Hernández y Kiko Matamoros", informa el colaborador. Además, tienen claro que será un formato nocturno "sin filtros, sin límites, sin pedir perdón. Un late night que no pide permiso y hace saltar por los aires todo lo que creías saber del entretenimiento nocturno. En YouTube. En enero. Late Night. Comienzo de una nueva era", concluye.

Este nuevo proyecto junto a su gran amigo Matamoros llega en un momento un tanto complicado para Kiko Hernández. Hace unos días, su marido Fran Antón y él iniciaron una huelga de hambre ante el cierre del local que tenían en Melilla, la ciudad donde ambos residían. Durante ese tiempo que estuvieron encadenados al local, pasando frío y hambre en plena calle, fueron agredidos, por lo que al final tuvieron que poner fin a la huelga, con paso por el hospital incluido. Finalmente, ambos decidieron dejar Melilla y trasladarse a Madrid.

En la capital, el tertuliano tiene actualmente dos proyectos. Por un lado, presenta el fenómeno viral de la temporada, el polémico reality 'La casa de los gemelos'. Y, por otro, hace unos días comenzó a colaborar en 'No somos nadie', precisamente tras la marcha de Kiko Matamoros. A ellos sumará, a partir de enero, este nuevo programa que le tiene muy ilusionado.