Kiko Hernández responde todo esto a 'Antena 3 Noticias' por su denuncia a 'La casa de los gemelos': "Basta de mentir"

El fenómeno de 'La casa de los gemelos' no escapa a nadie, incluso 'Antena 3 Noticias' ha terminado haciéndose eco en el peculiar formato que tanta polémica está concentrando por el comportamiento de sus concursantes y las situaciones de violencia y crispación que muestra. Sin embargo, Kiko Hernández, que se estrenó en la primera gala como presentador del formato, no ha dudado en cargar contra el informativo de Atresmedia defendiendo el reality.

"En redes sociales y entornos digitales proliferan contenidos sin control ni regulación de los medios de comunicación convencionales. La reputación de las marcas que se anuncian en algunos de esos programas puede verse perjudicada", denunció Matias Prats el pasado fin de semana mostrando algunas de las escenas más sonadas del reality de Zona Gemelos en Youtube.

Kiko Hernández sale en defensa de 'La casa de los gemelos' ante la pieza de 'Antena 3 Noticias'

Escenas de La Marrash intoxicada, La Falete agrediendo a sus compañeros, concursantes destrozando el mobiliario y otras muchas escenas del mismo tono fueron las que ilustraron la pieza emitida por 'Antena 3 Noticias' sobre el formato. "Se permite casi todo. Solo hemos seguido unos minutos de emisión y ya los concursantes de este reality se insultan, se agreden, tienen comportamientos vejatorios. Es la degradación máxima", expresaba la voz en off del reportaje sobre el espacio conducido por Kiko Hernández.

📹Antena 3 ataca a 'La casa de los gemelos' y Youtube por no regular sus contenidos como la televisión y advierte a las marcas de daños en su reputación por anunciarse en la plataforma #LaCasaDeLosGemelos2D14 pic.twitter.com/U18ZxWyffl — Tweets de tele (@teletuits) December 21, 2025

"En YouTube no hay manera de controlar en qué franja horaria vas a salir, ni ante qué público", explicaba más adelante un experto en comunicación sobre la manera en la que la plataforma regula la inserción de publicidad en sus contenidos más seguidos. "La marca es desviada de su verdadero propósito", advertían los expertos consultados en la pieza, denunciando que "no se aplica ninguna regla y no se explica qué contenidos son para adultos".

Ante la seria advertencia de Antena 3 sobre este formato y el daño que este tipo de contenidos hacen a sus anunciantes, Kiko Hernández no ha dudado en romper una lanza a favor del formato que inicialmente iba a conducir él antes de toda su polémica en Melilla. "Les molesta que se les caiga el negocio. Basta de mentir. Antena 3 dice que las marcas no quieren aparecer en contenidos virales. Mentira. Grande. Descarada", ha sentenciado el antiguo colaborador de 'Sálvame' en sus redes.

"Los publicistas no tienen miedo a las visualizaciones. Viven de ellas. El problema real es que les están pagando miles de euros por anuncios que no ve nadie. Y claro… cuando aparece un espacio con 1,4 millones de seguidores con más visualizaciones reales que muchos programas de televisión, entran los nervios", ha denunciando el compañero de María Patiño, mostrando su apoyo al popular formato de Youtube, que aún no ha concluido su edición.

"Entonces hacen lo de siempre: llamarlo publicidad engañosa, decir que las marcas no quieren estar ahí, atacar al que demuestra que el rey va desnudo... La verdad es mucho más simple y mucho más incómoda. La marcas quieren impacto, quieren ojos, quieren resultados", ha terminado señalando Kiko Hernández en sus historias de Instagram en respuesta a la pieza del informativo de Antena 3.