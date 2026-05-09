'Tu cara me suena 13': Lista con todas las imitaciones de la quinta gala en Antena 3 del próximo viernes

'Tu cara me suena' vivió este viernes 8 de mayo una cuarta gala que demostró marcada por una sucesión de números más descafeinada que su última entrega en la que el potencial ganador de la edición volvió a destacar por encima del resto. Si bien Paula Koops no consiguió destacar como Hannah Montana, Martín Savi deslumbró de nuevo como Maroon 5 y Leonor Lavado volvió a firmar el gran número de humor de la noche bajo el "edredón" de Amaia Montero.

Pero el primer puesto de la noche fue a parar a J Kbello, que firmó su segunda victoria de la edición gracias a su impecable número como Carín León y Maluma con la ayuda de Lucas Curotto. El segundo puesto quedó reservado para María Parrado, que consiguió recuperarse de su caída del ranking con su sobrecogedora imitación de Rocío Durcal, mientras que el bronce acabó en manos de Cristina Castaño, que volvió a brillar como Maggie Reilly.

Una vez se conoció la clasificación de la segunda gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana en la quinta gala.

La próxima semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde María Parrado, que tendrá que encarnar sobre el escenario el universo de k-pop de las Huntrix, pasando por Cristina Castaño siendo Rigoberta Bandini o Leonor Lavado teniendo la ayuda para ser Norma Duval.