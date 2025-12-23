Labrador declara la guerra a 'La Casa de los Gemelos 2' con acusaciones muy graves y destapa los sueldos de sus concursantes

Una semana después de ser expulsado de forma disciplinaria tras agredir a su compañera de concurso Cherylin Divine, José Labrador ha declarado la guerra a 'La Casa de los Gemelos 2'. Los creadores del formato, los hermanos Carlos y Daniel Ramos (Zona Gemelos), comunicaron su expulsión por la agresión y por la homofobia y transfobia que hubo detrás de la misma.

Horas después de abandonar obligatoriamente la casa, Labrador dejó claro mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con su expulsión, declarando así la guerra al programa. Ahora, una semana después de aquello, ha concedido una entrevista al canal de YouTube Mowlihawk en la que ha anunciado que tomará "las medidas que tenga que tomar" para defenderse.

Según cuenta, tras lo ocurrido, la producción le planteó la opción de volver a la casa. Eso sí, con la condición de disculparse públicamente con Cherilyn. Pero él decidió no achantarse. Asegura que no aceptó abrazarla cuando se lo pidieron los gemelos, ya que, según él, lo que buscaban con ese gesto eran calmar la presión y las críticas del colectivo LGTBIQ+ hacia el formato.

Además, el exconcursante de 'Gandía Shore' también ha destripado los cachés del reality, asegurando que, de momento, nadie le ha pagado por su participación en el mismo. "¿A mí me dijeron 'Labra, ¿quieres venir? Evidentemente pagamos'. Eso fue cuando me dijeron que fuera un jueves. Entonces, cuando me dijeron lo del reality dije 'son gente que paga'. Y no les pedí un caché porque confiaba en el proyecto", afirma.

"Pensé que cuando llegara allí me darían un contrato y me dirían: 'Como todos sois realmente personajes de reality, vais a cobrar todos entre 7.000 y 10.000 cada uno'. Yo pensaba que iba a cobrar de 8.000 a 10.000 euros de entrada, que luego viendo el formato y todo lo que ha pasado, podrían haber sido perfectamente 20.000 euros por semana", explica Labrador, haciendo alusión al fenómeno viral que ha supuesto esta segunda edición de 'La Casa de los Gemelos'.

Labrador denuncia que Los Gemelos no le han pagado nada por su participación en ‘La Casa de los Gemelos 2’.



🗣️ “No he podido ni hablar con ellos, no han dado la cara.” pic.twitter.com/2qsKgudxFn — Javi Oliveira (@javioliveira) December 22, 2025

Labrador lanza graves acusaciones contra el programa

Según cuenta el ya exconcursante, decidió confiar en los gemelos Ramos al considerar que eran gente que, como él, habían empezado "desde abajo": "Los vi unos chavales humildes", confiesa. Sin embargo, asegura que hasta el momento no ha percibido ni un euro: "Ahora me he salido y no me han dado ni mi contrato ni me han comentado nada de que me van a pagar. Creo que están haciendo un bulto para no pagarme nada", denuncia.

Por otro lado, Labrador también habla en la entrevista del trato personal recibido, motivo por el cual no descarta emprender acciones legales. "He aguantado cosas en contra de mi voluntad, me han dejado en la calle, me han tirado como si fuera un cualquiera y tomaré las medidas que tenga que tomar", deja claro, antes de lanzar graves acusaciones contra el programa.

"He aguantado besos no consentidos, tocamientos en mis partes y las palabras que han tenido de tratarme de nazi y homófobo, y de joder mi honor. Tendré que tomar las medidas necesarias y las voy a tomar. Yo lo he dado todo por ellos y ellos no se han portado bien conmigo", sentencia, entre dolido e indignado.