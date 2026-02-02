Es oficial: Frank Cuesta ficha como concursante de 'La cárcel de los gemelos' y confirma el motivo de su participación

'La cárcel de los gemelos DÚO' comienza a calentar motores de cara a su estreno el próximo 15 de marzo. Y la expectación por el nuevo proyecto de Zona Gemelos se ha multiplicado tras conocer al primer concursante confirmado de su nuevo formato: Frank Cuesta. Un inesperado fichaje que el propio herpetólogo ha explicado a través de una rueda de prensa junto a los creadores del polémico reality.

Tras el éxito que 'La casa de los gemelos' cosechó durante su única edición en Youtube el pasado diciembre, Dani y Carlos Ramos están dispuestos a volver a romper récords con un nuevo formato cuya dinámica se desconoce aún. Lo único que el dúo de creadores adelantó a principios de año es que los concursantes deberán convivir juntos en celdas y el premio será de 250.000 euros.

Frank Cuesta destapa cómo se fraguó su fichaje en 'La cárcel de los gemelos': "Cuando me lo propusieron dije que no"

Y este domingo, Zona Gemelos tomaba sus redes sociales para anunciar el inesperado fichaje de Frank Cuesta, que llegó seguido de una retransmisión en directo junto al naturalista. "Muchos os preguntaréis qué hago aquí cuando siempre he dicho no a realities, fiestas, sponsors, publicidad...", advertía antes de dirigirse a la audiencia con total sinceridad para desvelar el motivo real tras su participación.

"¿Lo puedo decir claramente no?", preguntaba con cautela el herpetólogo a los creadores de 'La casa de los gemelos' para ofrecer su explicación más transparente. "Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario", ha confesado el naturalista, reafirmándose en que más allá de la televisión su principal prioridad es el refugio privado de animales que desde años mantiene a las afueras de Bangkok para el cuidado y rehabilitación de especies.

"Lo hemos hablado muy bien, yo tengo muy buenas referencias sobre todo por mi hijo Zorro, que es el que más cercano estaba a ellos", ha asegurado Frank Cuesta, que en un principio tuvo dudas sobre si embarcarse en su primera aventura de telerrealidad. "Cuando me lo propusieron dije que no, pero luego lo hablé con mi hijo y con ellos", ha explicado.

A su vez, ha aplaudido la flexibilidad que Zona Gemelos tuvo durante el proceso de negociaciones, asegurando que finalmente fue él mismo el que se propuso para entrar como concursante. "Además ellos me dijeron no hace falta que vayas, si quieres que te lo sponsoricemos, sales un día en el reality desde allí y ya está. Pero dije, yo voy", ha confesado junto al dúo durante el comunicado en Youtube.

"Lo que pasa es que es un formato muy raro, voy a estar dentro de una celda. Mi hijo dice que me han estado intentando meter en la cárcel durante un año y al final me he metido yo por mi cuenta", ha advertido Frank Cuesta, sin dar más pistas sobre el nuevo reality. Ahora habrá que esperar para saber con quién compartirá celda el naturalista y si se repetirán algunos de los nombres más sonados de 'La casa de los gemelos' como La Marrash o Falete.