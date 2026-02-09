Confirmado por Aída Nízar: Regresa 9 años después como concursante de este nuevo reality show

Tras el fenómeno de 'La casa de los Gemelos' en Youtube a finales del año pasado, Zona Gemelos se encuentra ultimando los detalles del que será su nuevo formato de telerrealidad en streaming: 'La cárcel de los gemelos'. Un nuevo reality que pretende seguir la estela de polémica de su antecesor y que tras la confirmación de Frank Cuesta como concursante oficial suma otro fichaje estelar: Aída Nízar.

La concursante de 'Gran Hermano', que en su día rechazó la oferta de los hermanos Ramos de concursar en la segunda edición de 'La casa de los Gemelos' habría reconsiderado su aventura televisiva con los polémicos creadores de contenidos tras las cifras obtenidas por el controvertido formato el pasado diciembre, que culminó con una gala de Nochevieja en directo desde la Puerta del Sol, colándose en el hueco habitual de las grandes cadenas generalistas.

Aída Nízar confirma su participación en 'La cárcel de los gemelos': "Qué comience el espectáculo"

Así, a la espera de que Zona Gemelos haga oficial su fichaje por 'La cárcel de los gemelos', Aída Nízar ya ha adelantado la exclusiva a sus seguidores de Instagram. "Qué comience el espectáculo", ha escrito la televisiva en sus historias mencionando a la cuenta de Daniel y Carlos Ramos además de la que han creado para promocionar el nuevo reality, en el que sus concursantes tendrán que convivir en celdas de dos para hacerse con el premio de 250.000 euros.

Historia de Aída Nízar en Instagram

Se trata del primer proyecto de telerrealidad que enfrenta la polemista en casi una década tras su paso por 'Gran Hermano VIP' en 2017 y su regreso a la pequeña pantalla tras su breve paso por 'Ni que fuéramos' en septiembre 2024, cuando se unió como uno de los grandes fichajes del formato durante su segunda temporada en TEN para poco después desaparecer del elenco tras varios enfrentamientos.

A su anuncio no oficial se suman las últimas publicaciones de Zona Gemelos, que han sembrado el misterio y la expectación en su cuenta de X con el inminente anuncio de nuevos concursantes oficiales. "A las 22:30 horas ¡2 participantes confirmados! Perdonad. Estábamos esperando el momento. Hoy se cae España. No defraudaremos, lo prometo", han adelantado los hermanos Ramos, congregando a sus seguidores para una emisión especial este lunes por la noche donde, probablemente, se hará oficial la participación de Aída Nízar.

22:30 ¡2 PARTICIPANTES CONFIRMADOS!



Perdonad. Estábamos esperando el momento. Hoy se cae ESPAÑA 🇪🇸



No defraudaremos, lo prometo 👹 pic.twitter.com/wWkJKHuq05 — ZonaGemelos (@ZonaGemelos) February 9, 2026

Así, la mítica colaboradora de Telecinco se sumará al explosivo elenco de 'La cárcel de los gemelos', encabezado por Frank Cuesta, cuya participación fue confirmada por él mismo en una rueda de prensa con Carlos y Daniel Ramos durante la semana pasada. "Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario", explicó el naturalista, desvelando los motivos económicos que le han llevado a embarcarse en este nuevo formato, que abrirá sus puertas el próximo 15 de marzo en Youtube.