Labrador, expulsado disciplinariamente de 'La Casa de los Gemelos 2' tras un grave suceso que acabó en agresión

Este domingo, 14 de diciembre, se ha producido la primera expulsión disciplinaria de la segunda edición de 'La casa de los gemelos'. Labrador ha tenido que decir adiós al reality, como así han anunciado los gemelos y creadores del programa Daniel y Carlos Ramos al resto de concursantes.

Aunque los seguidores de 'La casa de los gemelos 2' están acostumbrados a ver escenas polémicas, todo tiene un límite. Por eso, en esta ocasión, los hermanos se han visto obligados a intervenir con una fulminante decisión. El motivo de la misma ha sido unos comentarios fuera de lugar realizados por Labrador hacia la drag queen Cherilyn Divine y una agresión.

En un momento dado, cuando estaban algunos concursantes en la mesa del comedor, el exparticipante de 'Gandía Shore' tras atacar a Cherlyn Divine, se ha levantado de la mesa y, hecho una furia, ha agredido a la drag queen, a la que ha lanzado un pollo a la cabeza y ha quitado la peluca de malas maneras. Hasta tal punto que el resto de sus compañeros han tenido que frenarle, e incluso los gemelos han entrado corriendo en la casa ante la agresividad de Labrador.

Finalmente, Daniel y Carlos han tomado la decisión de expulsarle de forma disciplinaria. Ya con el concursante fuera de la casa, los creadores del reality se han reunido con el resto de inquilinos para explicarles tanto a ellos como a la audiencia la razón de su determinación.

Los gemelos Carlos y Daniel anuncian la expulsión disciplinaria de Labrador

Sobre los comentarios homófonos de Labrador, Carlos ha asegurado que son "para mí cuanto menos lamentables. Nos caracterizamos por no tener guiones e incluso las peleas que hay son cómicas, nos reímos. Por ejemplo, entre La Falete y Marrash, a la vista está que no hay odio detrás, que ellas saben que hay que dar espectáculo, por eso a veces sobreactúan".

"Pero claro, de repente me llega un clip en el que veo a Labrador con una actitud completamente homófoba, que venía retroalimentándose desde que has entrado…", ha añadido, dirigiéndose a Cherilyn, a la que Labrador atacó desde su entrada en la casa. "Que por cierto la gente que sigue en el siglo XV o no sé ni en qué siglo…", ha proseguido Carlos, antes de desvelar un comentario que ha recibido él mismo de un seguidor del programa al anunciar a Cherilyn: "¿Qué pasa que os gustan las mujeres con palanca?".

Muy enfadado ante este lamentable comentario, ha espetado: "¿Tú eres subnormal o en qué puto mundo te crees que vivimos?". Unas contundentes palabras que han provocado el aplauso de los concursantes. "Al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud completamente tránsfoba, homófoba, se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando, sino que sentía un odio real hacia una persona por la identidad que tiene", ha explicado Ramos.

El aplaudido alegato de los gemelos: "Tolerancia cero a esta gentuza"

Por ello, los hermanos han querido dejar claro que no están dispuestos a permitir este tipo de comentarios y actitudes: "Tolerancia cero a esta gentuza, pensaros las cosas dos veces". Acto seguido, han hecho una advertencia a los participantes del programa: "Cualquier tipo de actitud de ese estilo, la persona que lo haga se va fuera". "Aquí todos somos iguales como personas, nadie es ni más ni menos", han dejado claro sobre los límites que no van a permitir que traspasen.

La decisión de los gemelos ha sido muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales, así como su discurso sobre la tolerancia cero a la homofobia. "2 minutos y 27 segundos de pura verdad. Pelos escuchando a Carlos", escribía una tuitera.

