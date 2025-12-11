Kiko Hernández hace saltar las alarmas y pone a 'La casa de los gemelos' en jaque con su ingreso hospitalario

'No somos nadie' ponía el foco este jueves desde el inicio de su emisión en la huelga de hambre que Kiko Hernández y su marido Fran Antón iniciaron el pasado martes para protestar contra el cierre de su local en Melilla. Sin embargo, cuando María Patiño ha intentado conectar en directo con su compañero, la pareja del televisivo ha comunicado el peor de los escenarios.

Apenas 24 horas después de que el matrimonio denunciase las amenazas de muerte que han recibido por su protesta, Antón y su pareja permanecían encadenados a las puertas de su local, que fue precintado por la Policía Local a principios de semana ordenando su cierre. "Kiko Hernández está en el hospital. Ha venido mi amiga, que es enfermera, porque quería que me tomara la tensión. Ella os puede explicar mejor su situación", anunciaba el actor.

Así, el espacio de TEN ha podido hablar con la sanitaria que ha atendido a Kiko Hernández y le ha recomendado acudir al hospital ante sus graves síntomas para aclarar su situación. "Pienso que lo que tiene es una deshidratación, porque aquí no están ni comiendo ni bebiendo nada. Además, se ha hecho daño al caerse, y van a hacerle una placa para saber si hay alguna lesión", señalaba la amiga de Fran Antón.

Minutos más tarde, David Valldeperas, director de 'No somos nadie' confirmaba en plató la hospitalización del colaborador de TEN, que aparcó a principios de semana su compromiso al frente de 'La casa de los gemelos 2' para acudir a Melilla y unirse a la huelga encabezada por su pareja. Su estado físico y la caída sufrida durante la protesta habrían sido los principales motivos de su traslado hospitalario.

El espacio conducido por María Patiño conectaba también con un facultativo para indagar en la situación de Kiko Hernández, confirmando que podría sufrir una deshidratación severa tras pasar varios días sin beber o comer. "Si persisten en esta situación sin beber, pueden fallecer en tres o cinco días, dependiendo del estado físico de cada uno. El cuerpo no puede soportarlo", ha advertido el experto desatando la preocupación en plató por el grave estado de Kiko Hernández.

"Para luchar hay que estar fuerte. Tienes que estarlo tú, lo primero. Bebe, por favor", le pedían encarecidamente a Fran Antón desde 'No somos nadie', animándole a abandonar la huelga y regresar a casa para recuperar fuerzas, temiendo por cómo esta iniciativa puede pasarles factura. Sin embargo, el actor se mantiene firme en su reivindicación, impugnando el cierre del local y asegurando que cuentan con todas las licencias para permanecer abiertos conforme a la normativa vigente.