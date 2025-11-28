Kiko Matamoros anuncia su abandono en 'No somos nadie' y habla del motivo de su paso por el quirófano

Kiko Matamoros ha paralizado 'No somos nadie' este viernes para aclarar el motivo por el que causará baja durante la semana que viene. El colaborador del espacio de TEN ha desvelado el motivo médico por el que pasará por quirófano el próximo viernes 5 de diciembre, rememorando una ocasión en la que acudir a 'Sálvame' durante su postoperatorio casi le costó la vida.
"No vas a poder contar con mi presencia porque me voy a operar de blefaroplastia, arriba y abajo", comenzaba adelantando el tertuliano a Carlota Corredera después de que esta anunciase a los espectadores que tenían una importante exclusiva sobre la próxima intervención estética del colaborador, por la cual tendrá que ausentarse de su puesto habitual el primer viernes de diciembre.
Kiko Matamoros recuerda el susto que vivió en 'Sálvame Deluxe' tras una operación: "Tuve un infarto en una vena"
Así, la conductora de 'No somos nadie' no ha dudado en desplegar la larga lista de "arreglos" que Kiko Matamoros se ha realizado a lo largo de los años, muchos de ellos televisados. "¿Podríamos confirmar que no es la primera vez? ¿Cuántas veces te has hecho los párpados ya?", le ha preguntado la presentador, ante lo que el tertuliano estrella de TEN ha respondido con total sinceridad.
"Me he hecho los de abajo una vez y las de arriba dos", explicaba el padre de Laura Matamoros, asegurando que su postoperatorio durará en esta ocasión 24 horas para asegurarse de que todo vaya bien. Ha sido entonces cuando Corredera ha recordado las numerosas ocasiones en las que el televisivo acudió a trabajar a Telecinco recién operado, incluso basando algunas entregas de 'Sálvame Deluxe' en mostrar en primicia su cambio tras pasar por quirófano.
"Encima era tan primo que me pagaban por ir a enseñarlo", ha recordado Kiko Matamoros con sorna antes de recordar una ocasión en la que temió por su bienestar. "Bueno, casi palmo una vez", ha asegurado poniendo en alerta a sus compañeros mientras que Carlota Corredera conocía de primera mano la historia. "Me había hecho un lifting y en un 'Deluxe' me dijeron tienes que venir esta semana y hacía solo una semana que me había operado, los médicos me habían dicho que aún era pronto, fue un lifting bastante agresivo", ha rememorado.
Tras recordar el buen dato de audiencia que anotaron durante esa entrega, Matamoros se ha sincerado sobre el susto que vivió al regresar a casa. "Me había subido la presión sanguínea y tuve un infarto en una vena. Cuando iba para casa empecé a notar una inflamación y llamé a la clínica, se pusieron de los nervios y me ingresaron", ha recordado el colaborador de 'No somos nadie'.
"Me dijeron: si te llegas a dormir no te levantas", ha asegurado el televisivo mientras sus compañeros le preguntaban cómo estaba dispuesto a arriesgar su vida de nuevo por una intervención de cirugía estética. "¿Y qué más da? Eso fue una negligencia mía", ha reconocido Kiko Matamoros, mostrándose muy crítico con su decisión de acudir a trabajar en contra de las indicaciones de la clínica.
