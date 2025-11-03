Kiko Matamoros sentencia lo ocurrido con Paz Padilla en 'La Revuelta' con un dardo a su baja audiencia

Tras acudir por primera vez a 'La Revuelta' el pasado jueves, Paz Padilla ha vuelto a convertirse en tema de tertulia en 'No somos nadie', donde Kiko Matamoros ha vuelto a mostrarse más que crítico con la actitud de la humorista. El colaborador del espacio de TEN no ha dudado en cargar contra su antigua compañera denunciando su "hipocresía" al predicar el amor hacia todos.

"Hay gente a la que le molesta tanto cuando digo te quiero", le explicó la actriz de 'La que se avecina' a David Broncano el pasado jueves durante su primera visita al espacio de TVE, asegurando que ella se lo dice a diario a todas las personas con las que se cruza, incluso al repartidor de Amazon. "Tal vez le moleste porque ellos no pueden decirlo, o porque quizás en el fondo esa palabra le recuerda todo lo que le falta", aseguraba la que fue presentadora de 'Sálvame'.

Kiko Matamoros sobre Paz Padilla: "Ha perdido el favor del público"

Una declaración de intenciones que ha aterrizado en el plató de 'No somos nadie' como uno de los temas más candentes de la tarde. "Yo creo que a la gente no le molesta que ya diga 'te quiero', creo que lo que molesta es la imposición de lo que hay que hacer", ha comenzado señalando Óscar Repo desde la gran pantalla del piso junto a María Patiño. Pero Kiko Matamoros no le ha dejado terminar antes de lanzar su dura sentencia sobre la que fue su compañera.

Kiko: "yo quiero a Paz Padilla con mi silencio, si yo hablará la gente a lo mejor no la querría tanto la gente".#NoSomos3N pic.twitter.com/X0ebR1VWio — TEN TV (@TENtv) November 3, 2025

"Es que no puede ser peor, ya ha entrado en barrena e intenta defender lo indefendible", ha advertido el tertuliano desde el sofá de colaboradores, retomando la actitud crítica que a menudo mantiene cuando tratan asuntos sobre la actriz en el programa. "Luego se ofende todo Dios", ha espetado el colaborador, deteniéndose en lo que iba a decir sobre la presentadora.

Así, Kiko Matamoros se ha atrevido a enmarcar toda esta faceta de Paz Padilla sonriente y positiva como una estrategia para paliar el hecho de que está perdiendo "el favor del público". Una teoría que el tertuliano no ha dudado en argumentar tomando como referencia las audiencias de 'La Revuelta' durante la visita de la humorista, que tuvo que conformarse con un 11.8% de share frente al 15.4% de cuota de pantalla de 'El Hormiguero' de ese jueves.

"Empieza ya a empalagar y a cansar el discurso ese del 'te quiero, te quiero, te quiero, te quiero'. Pues yo no quiero a todo el mundo, coño", ha insistido el colaborador de 'No somos nadie' mientras ponían el foco en el desencuentro de Paz Padilla con Marta Riesco durante la presentación de su nueva película hace una semana. "Esa pasivo-agresividad no cuadra con el 'te quiero, te quiero, te quiero', porque luego vemos la falsedad y la hipocresía de esta mujer", han señalado desde el programa de TEN.

"Para mí querer, a lo mejor, es probablemente ni siquiera decirlo, sino demostrarlo. Y yo en su momento con ella lo hice, por ejemplo, sin decirle te quiero", ha señalado María Patiño antes de que Kiko Matamoros tomase de nuevo la palabra. "Yo le quiero con mi silencio. Porque si hablara lo que sé, y lo que he vivido con ella, pues a lo mejor no le quería tanto la gente, o la quería menos", ha advertido el tertuliano soltando la bomba sobre su antigua compañera. "Uy, eso le molesta mucho, eh, Kiko, te lo digo", ha señalado la presentadora.