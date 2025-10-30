Lista con los 5 invitados de 'El Hormiguero' la semana del 3 al 6 de noviembre en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con el arranque de la primera semana de noviembre llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha desvelado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 3 al jueves 6 de noviembre a partir de las 21:50 horas frente a 'La Revuelta' de David Broncano o el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' en el access de lunes a miércoles en Telecinco, entre otras ofertas.

Después de una semana en la que el programa de Antena 3 cumplió la histórica cifra de 3.000 programas recibiendo a invitados de la talla de Laura Pausini, Leo Harlem, Arturo Valls, Christopher Lloyd y despedir la semana con la visita del cantante Dani Martín, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de invitados con los que continuar su particular batalla de audiencias contra 'La Revuelta'.

'El Hormiguero' empezará su nueva semana de entrevistas con el actor Javier Cámara como el invitado estelar del lunes. El martes los actores William Levy y Paula Echevarría visitarán a Pablo Motos. El miércoles el formato de Antena 3 recibirá una vez más a Sergio Dalma. Y el jueves, Juan del Val será el encargado de despedir la semana tras llevarse el Premio Planeta 2025.

Lunes 3 - Javier Cámara

Inaugura el mes de noviembre la visita del actor Javier Cámara, que acude para presentar su nueva serie 'Yakarta', que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre, y en la que comparte protagonismo con la joven actriz Carla Quílez.

En esta nueva ficción creada por Diego San José, el creador de 'Celeste' y uno de los guionistas de 'Ocho apellidos vascos', Cámara se mete en la piel de un desilusionado profesor de educación física, que antes fue ex jugador olímpico de bádminton, y que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida.

Martes 4 - William Levy y Paula Echevarría

El martes 'El Hormiguero' recibe a a los actores William Levy y Paula Echevarría para hablar de 'Camino a Arcadia', la nueva serie que coprotagonizan y que se podrá ver en SkyShowtime a partir del 10 de noviembre. En esta historia, el protagonista vive en la ciudad canaria de Arcadia con su hijo y su nueva pareja, pero esconde un oscuro pasado violento en México.

Miércoles 5 - Sergio Dalma

El miércoles el espacio de Antena 3 recibe de nuevo al cantante Sergio Dalma y lo hace con su nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, que ve la luz el próximo 14 de noviembre. El artista vuelve a Italia en este nuevo trabajo donde recupera canciones de los autores italianos con más recorrido en España, como Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, Dalma se embarcará en una nueva gira a partir del año que viene.

Jueves 6 - Juan del Val

El jueves será el turno del polémico colaborador del programa, Juan del Val, que acude en calidad de entrevistado para presentar su nueva novela, Vera, una historia de amor, por la que ha sido reconocido recientemente con el Premio Planeta 2025 y que estará disponible a la venta a partir del 5 de noviembre.

En esta historia, del Val presenta a Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana cuya vida cambia cuando conoce a Antonio, un chico de barrio. En palabras de su autor, su nuevo libro es "una novela de amor verdadero en todas sus direcciones".







