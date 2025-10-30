¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 30 de octubre?

David Broncano cerrará este jueves una potente semana de entrevistas en 'La Revuelta' y recibirá la visita de una destacada actriz y presentadora y de un grupo internacional en el access prime time de La 1.

La visita del cantante Manolo García a 'La Revuelta' este pasado miércoles obtuvo un 13% de cuota de pantalla y 1.588.000 fieles, mientras que 'El Hormiguero' con las visitas de Arturo Valls y Christopher Lloyd cosechó un 17% de share y 2.123.000 espectadores.

Quién es el cuarto invitado de David Broncano de la semana en 'La Revuelta', hoy jueves

¿Pero quién acude hoy jueves, 30 de octubre a 'La Revuelta' como invitado? Mientras tanto, Pablo Motos recibirá a Dani Martín, que es el encargado de despedir la semana antes de ofrecer sus diez conciertos en el Movistar Arena con su esperada 'Gira 25 Putos años'. Así, el cantante adelantará algún que otro detalle de este espectáculo dedicado a sus fans con el que repasará los éxitos que han marcado su carrera desde El canto del loco.

Por su parte, David Broncano pone el broche a la semana con su potente cuarta invitada de la semana: la humorista Paz Padilla, que visitará por primera vez el programa de David Broncano. La actriz y presentadora acudirá para presentar la nueva película que protagoniza 'Cuerpos Locos', en la que interpreta a una madrastra que sufre un inesperado intercambio de cuerpos con su hijastra.

Este largometraje que se estrena este viernes en todos los cines está dirigido por Ana Murugarren y cuenta también en su reparto con Antonio Resines o Miguel Ángel Revilla. Y para concluir la emisión, 'La Revuelta' contará también con el grupo sueco de rock The Hives.