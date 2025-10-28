'La Revuelta' anuncia los invitados de toda esta semana en TVE con Paz Padilla y Manolo García confirmados

'La Revuelta' ha decidido dar un giro a su estrategia de la primera temporada con respecto al anuncio de sus invitados. Así, si el año pasado el programa de David Broncano guardaba silencio con sus visitas hasta el momento de la emisión; esta temporada han optado por sí anunciarlo con tiempo al más puro estilo 'El Hormiguero'.

Eso sí, si Pablo Motos anuncia cada jueves al empezar los invitados de la próxima semana, en 'La Revuelta', David Broncano revela el nombre de los famosos que se sentarán en el sofá el lunes por la noche en plena entrevista con uno de esos primeros invitados.

De este modo, David Broncano ha revelado que este martes volverá a 'La Revuelta' la actriz Najwa Nimri. La pamplonesa, muy conocida por sus papeles en series como 'Vis a vis' o 'La casa de papel' volverá al programa de TVE para promocionar el estreno de la segunda temporada de 'Respira', que llegará a Netflix el próximo viernes.

Y si la semana pasada fue Fito Cabrales, este miércoles David Broncano recibirá en 'La Revuelta' a otro gran icono de la música española como es Manolo García. El cantante y quien fuera componente de El último de la fila promocionará "Drapaires Poligoneros", su décimo disco en solitario que se lanzará al mercado el 31 de octubre. Además también hablará de la gira de teatros que hará entre noviembre y enero.

Por último, el jueves 'La Revuelta' recibirá también a dos invitados muy diferentes. Por un lado, la actriz y presentadora Paz Padilla visitará por primera vez el programa de David Broncano. Y para concluir la semana, el cómico contará también con el grupo The Hydes.