'Late Xou con Marc Giró' anuncia a estos tres invitados para hoy, martes 28 de octubre en La 1 de TVE

TVE sigue apostando por 'Late Xou con Marc Giró' para la noche de los martes justo después de 'La Revuelta' después del gran dato que anotó el espacio la semana pasada y se enfrentará a la semifinal de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco.

Además de verse las caras con la penúltima gala del reality de aventura, 'Late Xou' también competirá contra 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro y el especial de 'Equipo de investigación' sobre el aniversario de la DANA que reconstruye minuto a minuto la gestión de la mayor catástrofe natural reciente en España en La Sexta.

#LateXou con Marc Giró recibe a Amaia Salamanca, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie🔝🔥



🔸Además, Antonia San Juan regresa al programa para dar su particular visión sobre el amor y las relaciones de pareja



Mañana, después de La Revuelta, en La 1 y RTVE Play

Para arrancar la noche, Marc Giró se sentará en 'Late Xou' con Amaia Salamanca. La actriz acude al espacio para hablar de 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica que explora la ruptura sentimental, la pérdida, el duelo emocional y la posibilidad de recomenzar y reconstruirse. Amaia también descubrirá su faceta más rebelde y su pasión por los deportes de riesgo.

Los siguientes invitados de esta nueva entrega de 'Late Xou' serán los actores Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, que presentan la película que protagonizan, 'Los tigres' y que está participada por RTVE. Un film que combina el trasfondo del mar con el drama fraternal y el thriller criminal. En esta entrevista ambos actores desvelan algunos secretos del rodaje y situaciones incómodas que han vivido encima de los escenarios.

Por último, para finalizar, Marc Giró volverá a recibir en el plató a la actriz Antonia San Juan. La canaria regresa para contar cómo se encuentra en plena lucha contra el cáncer y para llevar a cabo su sección en la que dará su particular visión sobre el amor y las relaciones de pareja.