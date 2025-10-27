Chenoa reacciona con dos claras palabras a la propuesta de dar las Campanadas de TVE con Marc Giró

Atresmedia ya ha desvelado que Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a dar las Campanadas por décimo año consecutivo y además este año lo harán en simulcast en Antena 3 y La Sexta. Mientras que por ahora la elección de TVE es una incógnita pero entre las quinielas ha aparecido el nombre de Chenoa.

Tras el gran éxito que cosecharon David Broncano y LalaChus el año pasado recobrando el liderazgo lo lógico es que ambos repitieran. Sin embargo, ambos rostros ya dejaron claro hace unos días en 'La Revuelta' que no repetirán en Nochevieja y que se quedan con el recuerdo de hace un año.

Por eso, parece que TVE tendrá que apostar por otros rostros para luchar contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote y son muchos los nombres que han empezado a sonar en redes. Si hace unos días alguien mencionaba a Sarah Santaolalla ahora han sido los nombres de Chenoa y Marc Giró los que han salido a relucir.

Así, han sido varios usuarios los que en "X" han pedido que los encargados de dar la bienvenida al 2026 en TVE desde la Puerta del Sol sean el presentador de 'Late Xou' y la actual presentadora de 'OT 2025'.

Tras verlo, Chenoa no ha dudado en reaccionar asegurando que "lo adoro". Unas palabras con las que la cantante deja claro que le encantaría poder llevar a cabo esta retransmisión con el catalán. Además la cantante ya sabe lo que es dar las Campanadas pues las dios en el año 2015-2016 en TV3 junto a Ángel Llácer.

En el caso de llevarse a cabo sería una manera de TVE de premiar a dos de los rostros que mejor han funcionado este año. Y es que cabe recordar que Chenoa se ha consolidado como presentadora tras los grandes éxitos de 'The floor' y de 'Dog House'. Mientras que 'Late Xou' también ha conseguido consolidarse en la noche de los martes con datos entre el 11 y el 12%.