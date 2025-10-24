Piden que la tertuliana Sarah Santaolalla dé las Campanadas en TVE y su respuesta es insuperable

Solo quedan dos meses para que despidamos el 2025 y por eso ya se está empezando a hablar de Campanadas. Así, han empezado las primeras elucubraciones y quinielas y un usuario no ha dudado en lanzar una propuesta a TVE: que sea Sarah Santaoalalla, habitual colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' una de las que las de.

Por ahora, tan solo Atresmedia ha revelado que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán por décimo año consecutivo y además como gran novedad este año el grupo ha decidido emitir en simulcast dichas campanadas tanto en Antena 3 como en La Sexta eliminando así las campanadas exclusivas de la segunda cadena por primera vez en su historia.

Mientras en TVE es una incógnita quiénes serán los encargados de dar la bienvenida al 2026. En este sentido, hay que decir que hace unos días tanto David Broncano como LalaChus se auto descartaban en 'La Revuelta' como repetidores tras el gran éxito del año pasado cuando recuperaron el liderazgo frente al fenómeno del vestido de Pedroche.

Y es ahí donde quizás entra esta propuesta de un usuario a José Pablo López, el presidente de RTVE dejando caer que podría darlas una de sus tertulianas estrella. "Las campanadas con Sarah Santaolalla. Lanzo idea", soltaba en su cuenta de "X".

Ahora ha sido la propia Sarah Santaolalla la que se ha pronunciado sobre esta propuesta. "Seguro que a más de uno se le atragantarían las uvas", responde la colaboradora de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Marta Flich y Gonzalo Miró en clara alusión a lo poco que le gustaría a todos los haters que tiene y al sector de la derecha y ultraderecha que han intentado que la despidieran de TVE.