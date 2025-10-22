David Broncano y Lalachus anuncian si serán los presentadores de las Campanadas 2026 y su firme decisión en TVE

Lalachus ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles tras semanas de ausencia dispuesta a celebrar los 24 años de 'Operación Triunfo' y sorprender a David Broncano y al público con otra de sus irreverentes secciones. Sin embargo, el presentador ha tenido que detener a la humorista en un momento de la noche por una imagen que estaba mostrando relacionada con las Campanadas.

La colaboradora de 'La Revuelta' ha rellenado su hueco en la emisión este miércoles jugando con el popular montaje de Inteligencia Artificial en el que una persona posa junto a una versión más joven de sí mismo. Así, la actriz mostró montajes de David Broncano junto a su versión de niño, Jorge Ponce, Grison y el resto de colaboradores. Pero cuando ha llegado su turno, el presentador no ha podido lanzar una aclaración.

David Broncano reitera su negativa a repetir al frente de las Campanadas de TVE: "Ya lo dijimos"

"De la comunión a las Campanadas se podría describir esta foto", ha señalado David Broncano al observar la imagen de su compañera posando con el vestido que lució en las Campanadas junto a una imagen de ella misma haciendo la Comunión. "Ahora que lo he dicho, ¿este año qué vas a hacer en Nochevieja? Porque no vamos a dar las Campanadas claro...", ha apuntado entonces el presentador.

⚠️ Atención ⚠️



Las siguientes imágenes podrían herir su sensibilidad. pic.twitter.com/KN06pRltvv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025

Y el público no ha tardado en expresar su decepción al comprobar que el humorista sigue firme en su negativa de no repetir este diciembre, como ya anunció pocos días después del gran evento televisivo desde 'La Revuelta'. "Bueno ya lo dijimos, que muy buenos recuerdos pero...", ha insistido el comunicador, reiterando que no repetirá como conductor de la tan mítica gala de TVE.

"Estaré con la familia a tope", ha explicado Lalachus sobre sus planes de este año. "Pero bueno recordaremos, pondrán las Campanadas del año pasado", ha asegurado la humorista antes de que David Broncano le propusiese una alternativa. "Podríamos juntarnos tú y yo a verlas eh", ha bromeado el humorista. "Podemos hacerlas en la casa de los Javis o algo así", señalaba entre risas la actriz.

Y antes de despedirse, Lalachus no ha dudado en lanzar un nuevo dardo sobre la polémica que protagonizó durante Nochevieja con una clara advertencia a los próximos presentadores. "Por cierto cuando veas a Ramón García y Ana Obregón dando las Campanadas fíjate en lo que hacen por lo que sea y si alguien te da una estampita de un programa de tu infancia y te dicen 'sácala si quieres en algún momento importante' no lo hagas, no lo hagas", ha sentenciado ante la audiencia.