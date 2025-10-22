Michelle Jenner se planta ante David Broncano y declina responder a estas preguntas en 'La Revuelta'

Este martes, 21 de octubre, 'La Revuelta' ha recibido la visita de Michelle Jenner. La actriz ha acudido al programa presentado por David Broncano en La 1 para promocionar su nueva serie, 'Dime Tu Nombre', que se estrenará el próximo 31 de octubre en Prime Video.

Antes de terminar la entrevista, el presentador le formuló las preguntas clásicas a las que se tienen que enfrentar todos los invitados del programa. Por un lado, cuánto dinero tienen en el banco y, por otro, relaciones sexuales que han tenido en el último mes. Sin embargo, Michelle Jenner se plantó ante Broncano, negándose a contestar.

"Sabes que nunca las he contestado", le recordó la actriz, que siempre ha tratado de preservar su vida privada, intentando que no se sepa demasiado sobre ella. "Nunca has hecho además ni una aproximación", añadió el cómico. Y esta vez, no iba a ser una excepción: "No, me gusta mantener el misterio". "En general, dentro del ámbito de las celebrities de España, es verdad que estás dentro del grupo que mantiene bastante misterio. Hay gente de la que se sabe más cosas, pero tú tienes una cápsula bastante cerrada alrededor", aseguró el presentador.

Algo en lo que ella le dio la razón: "Bueno, siempre lo he intentado, a veces no depende solo de uno mismo". "¿Cuál es la última época que te hayan dado mucha chapa?", quiso saber Broncano. A lo que Michelle Jenner respondió: "Hace ya varios años, cuando 'Los Hombres de Paco' y toda esa etapa que fue como el boom de la serie".

Michelle Jenner se niega a responder a las preguntas clásicas

"Por tanto, intuyo que no se va hoy a actualizar la información", lamentó el conductor de 'La Revuelta'. "No, todo bien", se limitó a responder la que fuera protagonista de la serie 'Isabel'. Aunque Broncano insistió: "Ni lo de dinero en el banco ni lo otro, ¿no? Es: follar un punto, petting 0,6 y masturbación 0,5". Sin embargo, ella continuó en sus trece, y volvió a repetir: "Todo bien". "Muro, ¿eh? Para que la gente se quede tranquila voy a decir que todo bien", sentenció el comunicador.

Prime Video estrenará la nueva serie de Michelle Jenner coincidiendo con el día de Halloween. 'Dime tu nombre' es una producción dirigida por Hugo Stuven que combina el terror sobrenatural con un poderoso trasfondo social y religioso, explorando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de finales de los años 90.

Se trata de una miniserie de seis episodios de 50 minutos de duración, creada por Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás. Además de Michelle Jenner, en su reparto cuenta con Darío Grandinetti, Younes Bouab, Elena Rivera, Raúl Arévalo, Ramón Langa, Carla Quilez, Ramón Barea, Amin Hamada, SomayaTaoufiki, Nourdim Batan, Pepa Aniorte, Iyad Bennis y Alae Gamra.