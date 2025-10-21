Javián se sincera ante Broncano en 'La Revuelta' sobre el alto precio de participar en 'OT': "Fue duro"

Este lunes, 20 de octubre, David Broncano ha visto uno de sus sueños cumplidos con la visita de Javián, exconcursante de 'Operación Triunfo 1' a 'La Revuelta'. Todo empezó cuando, en la sección de Valeria Ross, el presentador lanzó una petición: que acudieran al programa Rosalía, Gabriel Rufián y alguno de los triunfitos.

Este lunes, el político catalán y el cantante sevillano han acudido al programa de La 1 de TVE. Sin embargo, "con Rosalía ha sido imposible”, lamentaba Broncano. El primer invitado de la noche era Francisco Javier Antón, más conocido como Javián, uno de los concursantes de la primera y mítica edición de 'OT'. El artista ha hecho su entrada en plató de forma apoteósica, tirándose incluso por el tobogán de 'La Revuelta' y cantando con el público.

Durante su entrevista con el presentador, el andaluz ha recordado su paso por la Academia más famosa de la televisión. Una experiencia que, aunque bonita, también fue muy dura: "Fue muy duro aunque también una experiencia maravillosa". Lo que peor llevó Javián fue la fama que alcanzaron tanto él como todos sus compañeros: "Es el filo de una navaja, si te caes puede ser peligroso. La fama no es solo lo que se ve y puede afectar".

Javián se sincera sobre la fama y el dinero

"En mi caso, la fama ha llegado poco a poco, pero la vuestra fue un tsunami", reconoció Broncano. Algo que ratificó su invitado, quien, además, ha confesado lo que se preguntaba a diario en aquella época: "Me preguntaba por qué ahora soy mejor que antes si sigo siendo el mismo".

"He sido ingeniero industrial electrónico, pero nunca he hecho nada de eso. En 2008, cuando he caído en el pozo, he tenido que salir y replantearme todo. Porque claro, tú no tienes trabajo, pero sigues siendo conocido", asegura Javián. El extriunfito ha recordado en 'La Revuelta' su etapa más difícil: "Se habla de la riqueza, pero eso no es solo el dinero. También es la mujer que tengo, los amigos, la familia… Y yo ahí soy rico. En el dinero no me falta de nada, pero la verdadera riqueza es otra".

Además, también ha querido recordar cómo todos los compañeros de su edición, de una manera u otra, han continuado vinculados a la música, sin necesidad de tener el éxito de David Bisbal. "Todos hemos trabajado en la muisca, en mayor o menor medida, pero seguimos con ella. Hay gente que piensa que somos juguetes rotos, y para mí eso son personas que no tienen lo que quieren. Si a mí no me falta de nada, ¿cómo voy a ser yo eso?", ha sentenciado con contundencia.