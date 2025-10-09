Gabriel Rufián no se lo piensa dos veces y contesta así a la invitación de Broncano a 'La Revuelta'

Gabriel Rufián se postula como el primer líder político en visitar 'La Revuelta'. Y es que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya tardó apenas unos minutos en contestar a la invitación de David Broncano, quien se marcó como objetivo entrevistar antes de que acabe el año al político catalán.

En la entrega de este miércoles, 8 de octubre, Valeria Ros explicaba que se había publicado una noticia que afirmaba que 'La Revuelta' ya no contaba más con ella como colaboradora. El equipo del programa mostró el titular en la pantalla pero, lejos de fijarse en él, el presentador se fijó en otras noticias relacionadas. En concreto en una que decía: "Rosalía, Rufián y exs de OT… los nombres más valorados para ser entrevistados" por él.

Una información que el propio Broncano se encargaba de confirmar. Dirigiéndose a Ricardo Castella se marcó un propósito: "Hay que intentar que vengan todos el mismo día". "Me marco como objetivo, de aquí al final de trimestre que vengan Rosalía, Rufián y algún ex de 'Operación Triunfo'", añadió.

La respuesta de Gabriel Rufián a la invitación de Broncano

Una invitación en toda regla a la que Gabriel Rufián no tardó en responder a través de las redes sociales. Minutos después de escuchar el deseo del presentador del programa de La 1, el portavoz de ERC escribía lo siguiente en su cuenta de X: "Día y hora". Un escueto pero contundente mensaje que deja entrever que le podremos ver próximamente en 'La Revuelta'.

De ser así, el político regresaría a la cadena pública como invitado, después del éxito cosechado en su entrevista a Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano' el pasado 29 de septiembre. Aquel día, el programa de actualidad marcaba su récord de audiencia al cosechar un gran 12,6% de share con 1.088.000 espectadores de media.