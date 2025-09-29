Gabriel Rufián da un repaso como sólo él podría a Vox por decir que entrará en TVE con motosierra o lanzallamas

Hace unos días, Manuel Mariscal, diputado de Vox amenazaba con entrar en RTVE con lanzallamas o motosierra cuando ellos gobiernen para cargarse a periodistas como Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora. Unas polémicas declaraciones sobre las que se ha manifestado este lunes Gabriel Rufián en 'Directo al grano'.

"En Vox estamos hartos de que los presentadores, tertulianos de RTVE y el presidente insulten y se rían de los españoles. Están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Buenafuente y otros tantos porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten", soltaba Manuel Mariscal en la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Congreso.

"El último que ríe, ríe mejor, y el último que va a reír es el pueblo español cuando Vox llegue al Gobierno y le despida a usted y despida a todos los que he citado. Nosotros sólo tenemos una duda: si entramos en RTVE con motosierra o con lanzallamas", fueron las palabras del diputado de Vox que tanto han dado que hablar y a las que se ha referido Gabriel Rufián en la propia TVE.

❌"Los tolerantes tenemos que ser intolerantes con los intolerantes para que la tolerancia siga existiendo".



🔴"Tenemos que entender que lo que está haciendo esta televisión es aportar datos y es muy de valorar", Gabriel Rufián sobre las críticas a RTVE

Y es que aprovechando su visita a 'Directo al grano', Marta Flich y Gonzalo Miró han querido saber que pensaba Gabriel Rufián de estos ataques a la televisión pública por parte de la ultraderecha. "¿Con ellos se puede hablar también o se debe hablar?", le cuestionaba Gonzalo al portavoz de ERC después de que defendiera que todos los partidos de izquierdas tienen que intentar llegar a un acuerdo para poder ir juntos a las elecciones.

"Yo creo que los tolerantes tenemos que ser intolerantes con los intolerantes para que la tolerancia siga existiendo. No sé si se entiende lo que he dicho", aseveraba Rufián. "Sí, que no hablaría usted con este señor por ejemplo", le respondía Marta Flich.

"Además lo conozco perfectamente", apostillaba Gabriel Rufián. "¿Y ratifica que no hay que hablar con él?", repreguntaba la presentadora provocando que el político independentista llamara "chungo" al diputado de Vox. "La cuestión es que yo voy a hacer un alegato que quizás no me toca. Yo creo que lo que está haciendo esta televisión pública es autodefensa", reconocía.

Gabriel Rufián da la cara por TVE ante los ataques de Vox

Gabriel Rufián en 'Directo al grano'.

Así, Gabriel Rufián no dudaba en defender el buen trabajo que está haciendo RTVE. "Yo creo que frente a lo que está pasando y a las maquinarias que desde hace año existen, por no hablar del poder digital que podríamos hablar de él, pero esta televisión está haciendo un ejercicio de autodefensa y que en la comisión de control el fascismo señale a según que tertulianos, que por cierto siempre por lo que sea son mujeres, concretamente Sarah Santaolalla, siempre van a por la mujer joven de izquierdas, por lo que sea", seguía defendiendo en alusión a los ataques que ha recibido la tertuliana de 'Directo al grano', 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'.

"Me parece que los demócratas, más allá de ser de izquierdas o de derechas, tenemos que confrontar y tenemos que entender, repito, que lo que está haciendo esta televisión es simplemente aportar datos, dato mata relato que se decía, ojalá sea cierto, es muy de valorar", sentenciaba Gabriel Rufián.