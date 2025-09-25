VOX amenaza con cortar la cabeza de Javier Ruiz, Intxaurrondo, Cintora o Buenafuente: "Entraremos en TVE con motosierra o lanzallamas"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha enfrentado este miércoles una de las Comisiones Mixtas en el Congreso de los Diputados más broncas que se recuerdan cuando Manuel Mariscal Zabala, diputado de VOX, ha amenazado con intervenir la corporación pública cuando lleguen al poder y con despedir a su máximo dirigente y a presentadores como Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Andreu Buenafuente o Marc Giró. Rostros que, precisamente, están llevando a La 1 en volandas.

El parlamentario de la formación de extrema derecha ha mostrado de forma expeditiva cuáles van a ser las cartas del partido que preside Santiago Abascal, asegurando que no les va a temblar el pulso a la hora de desmantelar a la actual RTVE que tanto éxito está cosechando; viviendo además el mejor momento en audiencias de sus últimos tres lustros.

"En Vox estamos hartos de que los presentadores, tertulianos de RTVE y el presidente insulten y se rían de los españoles", ha empezado denunciando el político. "Están hartos de ver cómo en sus barrios aumentan las agresiones mientras ustedes dicen que la delincuencia está bajando en España, como dijo Javier Ruiz. Los españoles están hartos de ver cómo dedican horas y horas a conflictos miles de kilómetros mientras ocultan los problemas reales de nuestro país. Los españoles están hartos de ver cómo no llegan a final de mes, mientras en RTVE siguen contratando a presentadores y tertulianos. Están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo Buenafuente y otros tantos", ha clamado Manuel Mariscal en un tono manifiestamente bélico, aseverando que sonríen "porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten".

"El último que ríe, ríe mejor, y el último que va a reír es el pueblo español cuando Vox llegue al Gobierno y le despida a usted y despida a todos los que he citado", ha añadido Zabala, dejando claro, por si había alguna duda, de que la ultraderecha cortará la cabeza a todos los rostros que ahora mismo lideran RTVE. No obstante, su amenaza más extrema y agresiva estaba por llegar cuando ha verbalizado lo siguiente: "Nosotros sólo tenemos una duda: si entramos en RTVE con motosierra o con lanzallamas".

🔵VOX amenaza a RTVE



Manuel Mariscal amenaza con despedir a varios presentadores de RTVE si llegan al poder: "Entraremos con motosierra o con lanzallamas"#Mañaneros25S https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/pEOUM4HiSB — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 25, 2025

Unas gravísimas amenazas a RTVE y a sus profesionales que se producen después del post que el propio Manuel Mariscal lanzaba en X horas antes, en el que también advertía con el despido de Marc Giró y la fulminación de 'Late Xou' tras sentirse ofendido por su monólogo en el que caricaturizó al "varón español": "Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE, será despedido fulminantemente por reírse de los españoles".

Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas.



Cuando VOX llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles. https://t.co/rmp6G3Mxj2 — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) September 24, 2025

José Pablo López, presidente de RTVE, responde a las amenazas de Vox: "No estamos para blanquear ni exaltar el franquismo"

Ante tales amenazas y ataques, José Pablo López le ha replicado con humor inicialmente: "Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. Y mire que lo siento, porque a mí me parece muy gracioso. No ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe, la mantengo intacta después de haber visto el monólogo de Marc Giró".

Para, justo después, ponerse serio: "No estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente que enfrenta a los territorios y a los ciudadanos que viven en nuestro país, como usted hace. No estamos para promover el señalamiento al que piensa diferente ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación y voto. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como el origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco para hundir barcos que van a rescatar a gente que se está hundiendo en el mar. No estamos tampoco para deshumanizar a los menores no acompañados. No estamos para atacar a las lenguas cooficiales de España distintas al castellano, sino para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas, como hicieron ustedes en Torre Pacheco y Jumilla. Al contrario, estamos para desmontarlos. No estamos para blanquear ni exaltar el franquismo porque, al contrario de lo que usted opina, no creemos en RTVE que la dictadura fuese una etapa de progreso y reconciliación, sino todo lo contrario", ha sentenciado el presidente de RTVE.

Y, para concluir su respuesta a Mariscal, José Pablo López ha añadido: "No estamos para atacar al cine español, ni a sus actores ni a sus directores. Tampoco estamos para proyectar una imagen monolítica de la cultura española. Y por supuesto, y aunque a usted le pese, no estamos ni para ocultar el genocidio que se está produciendo en Gaza ni para defender la masacre de civiles de niños".