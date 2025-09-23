El tenso desencuentro de Javier Ruiz con Pablo Iglesias causa un incendio en TVE: "Manipulación cero"

Javier Ruiz ha protagonizado un áspero rifirrafe con Pablo Iglesias en 'Mañaneros 360' este martes cuando el expolítico ha entrado en directo en el programa de TVE acusando de manipular en la forma de mostrar en pantalla una publicación suya en su cuenta oficial de X en la que compartía la necesidad de una intervención militar en Israel.

"Te tengo que decir que habéis manipulado el tuit, que es una cita de un artículo de un autor de Diario Red. Yo asumo lo que está diciendo, pero esa captura es falsa", ha denunciado el expolítico nada más conectar con el magacín matinal de La 1. El exlíder de Podemos defendía que él no había escrito textualmente esas palabras, sino que había citado el titular y la entradilla de un artículo del mencionado medio digital. Sin embargo, ese entrecomillado no existe por ninguna parte, de ahí que llevara a confusión.

🇮🇱 🇺🇳 Es hora de intervenir militarmente en Israel



➡️ El derecho internacional y la Carta de la ONU prevén el aislamiento político, las sanciones económicas y la intervención militar contra el país agresor



✍️ @LautaroRivara https://t.co/6eASyr37oB — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 22, 2025

"No hay ninguna malicia en ello. Yo soy muy consciente de la mucha malicia en torno a todo lo que tú sirves, y aquí no la hay. Aquí hay una pregunta: si respaldas eso y si ves necesaria intervención militar en Israel", le ha replicado Javier Ruiz, que ha asegurado, para zanjar dudas, que no había intención torticera en atribuirle a él esas palabras de manera textual.

Segundos después, tras hacer unas averiguaciones, el comunicador de La 1 se ha defendido de las acusaciones con más solidez: "Pablo, estamos viendo el tuit y lo que hay es un link, pero en ningún momento hay unas comillas. No ha habido ningún afán e interés en manipular tus palabras. Efectivamente, hay un link, pero sí estoy leyendo por tus palabras que defiendes esa intervención militar".

"Me sabe muy mal esta entrada, la de decir que 'habéis manipulado', porque en absoluto. Te hemos escuchado y creo que ese tuit reflejaba lo que estás defendiendo y no ha habido manipulación ninguna, Pablo", ha resaltado Javier Ruiz, molesto con esas manifestaciones de Iglesias.

"Si tú pones en el tuit un artículo de alguien y yo saco un titular en Diario Red diciendo que es lo que dices tú, eso no está bien hecho", le ha recriminado Pablo Iglesias, sin ceder en su postura. "No vamos a discutir sobre periodismo. Yo entrecomillo cuando cito", le ha arreado Javier. "Pero insisto, me sabe mal porque es un malentendido menor y me conozco al prójimo y vamos a tener el incendio de TVE manipula. Y no ha habido manipulación ninguna. Cero", le ha confrontado Ruiz.

"Lo que ha habido es alguien que ha hecho una captura, que sabe hacer escaletas y que ha dicho que poniéndolo así funciona mejor", ha insistido Iglesias, aconsejando que la próxima vez expongan las capturas de forma completa.

"Ha sido decisión personal mía. No nos pongamos con esto. Buscamos incendios donde no los hay. Lo he visto yo personalmente, asumo yo esa responsabilidad. No te he manipulado en absoluto, hasta el punto de que cuando entras aquí defiendes lo mismo que estás diciendo en el tuit. No ha habido afán de manipulación ninguno. ¿Puede haber habido un malentendido? Te pido disculpas por ello. Pero manipulación cero, te lo garantizo", ha aseverado Javier Ruiz.

"Disculpas aceptadas, pero que la captura no estaba bien creo que es algo en lo que los dos estamos de acuerdo", ha reiterado Pablo Iglesias, cargado de razón a pesar de que ese entrecomillado no existe; con lo cual, también ha habido un error por su lado. "Yo creo que no estaba bien la falta de comillas. Dicho esto, discutir por comilla o captura me parece un tema menor hablando de lo que estamos hablando, que es de un genocidio. Lo que quiero subrayarte es que manipulación cero", ha rematado el periodista de TVE antes de concluir la entrevista.