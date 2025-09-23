Javier Ruiz da el palo del día a Miguel Ángel Rodríguez en TVE y expone un dato que pone a Ayuso en el abismo

Javier Ruiz ha desarmado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras atacar a la jueza del caso del novio de la presidenta madrileña; enviado al banquillo por fraude fiscal, falsedad documental y un delito más: pertenencia a grupo criminal al ser considerado dueño y autor de un entramado para defraudar a Hacienda.

"Quienes reclamaban respeto a los jueces, dicen que la jueza que sienta a la pareja de Ayuso en el banquillo es fruto de la corrupción", ha introducido el presentador de TVE antes de dar paso al polémico tuit de Rodríguez: "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

Ante tal publicación de la mano que mece la cuna de Ayuso, Javier Ruiz ha procedido a desmontarle. "Es un jueza conservadora, afiliada a asociaciones conservadoras. Nombrada por el PP con Rafael Catalá en el gobierno. Pero hoy el PP, que ha pedido respeto a los jueces, carga contra la jueza que sienta en el banquillo a la pareja de Ayuso", ha sentenciado el periodista ante ese bulo (otro más) del jefe de gabinete de la presidenta madrileña. "Dónde está el respeto que el PP exigía", se ha preguntado.

Javier Ruiz: "El dinero defraudado calca el dinero pagado para el ático en el que viven González Amador y Ayuso al céntimo"

"Hoy, se desmonta además la tesis política de Ayuso de que este caso era una operación contra ella y contra su pareja. El dinero defraudado calca el dinero pagado para el ático en el que viven González Amador y Ayuso al céntimo", ha destacado Javier Ruiz, señalando que el argumento de defensa de 'es un ciudadano particular' hace aguas: "La pregunta es ¿se está beneficiando Isabel Díaz Ayuso del fraude fiscal de su pareja?".

"Hasta ahora se había dicho que era un caso particular, pero el destino del dinero conecta todo esto con Ayuso: las cantidades defraudadas son las que sirvieron para pagar el ático en el que ella vive", ha indicado Ruiz tablet en mano. Sin embargo, preguntada por todo ello en una comparecencia, Ayuso ha vuelto a afirmar que todo obedece a una operación de Sánchez para tapar sus escándalos. Aun así, Javier ha resaltado el nerviosismo de la política: "Se ve nerviosa a Ayuso, el gesto y el rictus es de cierta tensión".

"La estrategia de Ayuso y su gabinete es la de cuestionar a la jueza y el origen de la causa diciendo que esto es dictado de Sánchez. ¿Se está cuestionando a los jueces desde un partido que se rasgaba las vestiduras porque el Presidente del Gobierno dijo que había lawfare en algunos jueces? Hoy es el PP el que dice que hay jueces que hacen política. Intolerable esto", ha sentenciado Javier Ruiz, desarmando la doble moral de la formación azul.

"La presidenta madrileña no ha desautorizado a Miguel Ángel Rodríguez, Ha dicho 'no voy a comentar', pero no ha dicho no comparto o censuro", ha subrayado el comunicador, deduciéndose así que Díaz Ayuso suscribe esos ataques inaceptables a la jueza de su mano derecha.

Y nuevamente, Javier Ruiz ha echado por tierra las palabras del susodicho: "La magistrada es Carmen Rodríguez Medel, asesora de Rafael Catalá, ministro de Justicia del PP. Es una jueza tan comunista que fue nombrada por el PP", ha ironizado. "Es una jueza afiliada a la APM, la asociación conservadora de la magistratura", ha rematado el periodista.