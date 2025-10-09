Los rumores sobre el despido de Valeria Ros sacuden 'La Revuelta': rompe su silencio con este recado a David Broncano

Tras un inicio de temporada marcado por la especulación de su supuesto despido, Valeria Ros ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles para aclarar su continuidad en el programa. Así, no ha dudado en explicar a David Broncano como se enteró del supuesto fin de su sección del programa, asegurando que llegó a temer por su futuro en el espacio de TVE.

"Yo también pensaba que no venía más. ¿Queréis que cuente todo? ¿Queréis salseito?", anunciaba la humorista ante la sorpresa de Grison al verla en el escenario durante su primera aparición de esta temporada. Ha sido entonces cuando la colaboradora de 'La Revuelta' ha explicado cómo se fue gestando la noticia falsa sobre su despido del programa tras una primera temporada en la que sus intervenciones fueron escasas.

Valeria Ros se sincera sobre el miedo que sintió tras leer la noticia de su despido de 'La Revuelta': "Todo el mundo me lo preguntaba"

"Estoy tranquilamente en casa y recibo un mail de un periodista", ha comenzado explicando Valeria Ros, asegurando que contactaron con ella desde un diario digital explicándole que una serie de fuentes habían confirmado su fin en el programa de cara a esta segunda etapa. "Yo nerviosísima digo no me lo puedo creer, dónde voy si me han echado, dije qué raro", comentaba la cómica recordando el momento de angustia que pasó.

Así, la colaboradora del espacio de TVE ha confesado que desde entonces comenzó a estar preocupada. "Ahí se acaba todo, vosotros no me decís nada, todo rarísimo y de repente en Twitter una noticia con un titular 'La Revuelta' prescinde de Valeria Ros. Imaginaos, un access de lunes a jueves y lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia", sentenciaba entre risas del público.

"Digo si he venido cuatro días... Un bajón. Yo me empiezo a rayar, todos los medios empiezan a copiar la noticia y a mí de repente lo de caer mal a la gente... Me parecía súper raro", ha continuado explicando Valeria Ros antes de mostrar el titular de ese diario digital que desató el resto de noticias que confirmaban su salida de 'La Revuelta' como una de las modificaciones de esta temporada.

Su recado directo a Broncano: "Nunca te he visto reírte conmigo"

"Cuando fui al FesTVal nadie me preguntaba de 'MasterChef', todo el mundo me preguntaba que por qué me habían echado de 'La Revuelta' y yo no sabía. Dije a ver si os lo calláis para que me despida yo y no me paguéis el despido improcedente, cuidado...", confesaba la humorista dejando perplejo al presentador. "Somos colegas hombre, si algún día se te echa se te comunicará", ha segurado Broncano.

Pero Valeria Ros no se ha quedado ahí, y ha lanzado un recado al presentador por sus escasas participaciones en el programa, al que no ha acudido en todo septiembre. "Espero porque yo antes venía mucho, ahora vengo muy poco y ya todo el mundo me decía que cuándo iba a ir. Mi novio es trompetista y venía más que yo", espetaba la colaboradora.

"Os digo una cosa, hay que reflexionar. La verdad es que metí muchas patas, vamos a ser sinceros, yo a ti nunca te he visto reírte conmigo. No he hecho bien la sección, estaba nerviosa, insulté a una chica del público y eso no se puede ni hacer", ha confesado la humorista en un intento de hacer autocrítica de su desempeño en el primer año de vida del programa en TVE, donde se ganó alguna que otra crítica del público.