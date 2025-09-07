Valeria Ros aclara toda la verdad de su futuro en 'La Revuelta' tras publicarse su despido como colaboradora

Con el regreso de 'La Revuelta' a las noches de La 1 en escasos días, los rumores sobre la segunda temporada de David Broncano en la cadena pública han ido creciendo. Entre ellos, la supuesta despedida de Valeria Ros y su sección del espacio de entrevistas tras su escasa participación durante el primer año. Sin embargo, la humorista ha querido dejar claro cuál es su futuro en el formato de cara a este nuevo curso.

Tras varios días de especulación desde que se dio a conocer la información sobre su supuesto fin en el espacio de TVE, la colaboradora de Broncano ha querido contestar a los rumores durante su aparición en el FesTVal de Vitoria, donde ha acudido junto a sus compañeros de 'MasterChef Celebrity 10' para presentar la nueva entrega del talent culinario que arrancó en La 1 el pasado lunes.

💥@LaRevuelta_TVE regresa el lunes 8 de septiembre a @La1_tve



🔸El formato revelación de la temporada pasada vuelve fiel a su estilo habitual, vivo e impredecible, donde puede pasar cualquier cosa. ✨https://t.co/QrHed1zwKB pic.twitter.com/ub0UcLa70n — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 5, 2025

Valeria Ros niega su despido de 'La Revuelta' y aclara cómo y cuándo regresará al espacio de Broncano

"¿Con estos? Con estos nunca se sabe. Estos te escriben un WhatsApp y vas al día siguiente", ha advertido Valeria Ros ante los medios en el FesTVal de Vitoria sobre su continuidad en 'La Revuelta', dejando la puerta abierta a apariciones esporádicas en el programa, como las que llevó a cabo durante su primera temporada. Así, ha querido aclarar cómo funciona realmente el espacio de David Broncano.

"Tanto en 'La Resistencia' como en 'La Revuelta' yo he sido una colaboradora de las que te llaman y te dicen: '¿Puedes ir el 16 de enero?'. Pues 'sí puedo', o 'no puedo'. O sea, nunca ha sido un trabajo primordial. Siempre ha sido un extra en comedia, porque son colegas míos y que me divierte todo poder hacer una sección con ellos", aclara la cómica sobre la naturaleza de su puesto en el formato.

Y es que, mientras Jorge Ponce, Lalachus y otros rostros conocidos del programa acuden regularmente cada semana para realizar sus secciones, Valeria Ros apenas sumó cinco apariciones en total durante la primera etapa de David Broncano en Televisión Española. Una ausencia que la humorista ha achacado al tiempo que le tomó "grabar y hacer otros proyectos", como por ejemplo 'MasterChef Celebrity 10'.

"Y para finalizar, creo que en la última semana que hicieron todos los programas seguidos fui dos veces. Así que nada, para mí es un placer poder ir a 'La Revuelta' cuando vaya. Es comedia pura", ha asegurado la colaboradora de TVE, reiterando su buena relación con el humorista y el programa y dejando claro que los espectadores pueden esperar otra de sus apariciones durante esta segunda temporada en La 1.

Así, asegura que "ni de coña" tiene las puertas del programa cerradas pero prefiere no adelantarse a cuándo se dará su primera intervención en el espacio. "Nunca se sabe, con estos nunca se ha sabido y lo guay de ellos yo creo que es la improvisación. Entonces, no sabes muy bien. Si me llaman y me cuadra ir, ya te digo, para mí es un extra más, un bolito más", ha querido aclarar Valeria Ros.

A su vez, no ha dudado en pronunciarse sobre las críticas que enfrentó durante sus primeras colaboraciones en esta nueva etapa de TVE, donde los espectadores lanzaron todo tipo de comentarios negativos sobre su sección. "Cuando fui nos pusieron un poco a todos a caldo. Conmigo, en las primeras apariciones, hubo un hate horrible. Pero vamos, luego me di cuenta de que es que ponen a caldo a todo el mundo. O sea, que ahora mismo es como que si no te ponen a caldo es que igual has muerto o interesas cero", resuelve la cómica.

"Me condicionó en el primer momento. Y lo conté porque yo salí encantada y de repente vi que era 'trending topic', que no había sido en la vida, y digo: '¡Ah,habrán flipado!' Y todo en plan: '¡Que se vaya!'", confiesa Valeria Ros sobre cómo le afectó esa respuesta negativa por parte del público de cara a continuar con su sección. "Es que estamos en un momento así. Si no te quieres tú, en este momento no entres en Twitter, es lo mejor que puedes hacer. No, no, no", advierte la televisiva.

"Broncano es amigo mío, el equipo de 'La Revuelta' son todos colegas míos y, o sea, es que no hay un apoyo, es que es todo hippy-longy, ¿sabes? No… Es un formato que funciona así, que es para mí comedia underground, buenos chistes, y cuando puedo voy, feliz de ir", termina aclarando Valeria Ros sobre su relación con el presentador de cara a sus futuras apariciones de este curso televisivo.