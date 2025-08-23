Lalachus revela la verdad de cómo es trabajar con David Broncano como jefe en 'La Revuelta': "Es bastante…"

Lalachus está en un excelente momento profesional. Aunque lleva años dedicada al humor, su salto a la fama se lo proporcionó 'La Revuelta' de David Broncano. Gracias a su colaboración en el programa de TVE presentó las Campanadas 2024-2025 en la cadena pública. Además, cumplió su sueño de conducir 'El Grand Prix' junto a su admirado Ramón García.

Esta última temporada también estrenó en Movistar Plus+ 'La vida breve', una serie en la que comparte escena con Javier Gutiérrez y Leonor Watling. La cómica ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' donde, entre otros temas, se sincera sobre cómo es trabajar con David Broncano. "Es bastante como le veis. Me parece un tío tan normal y tan consciente de su curro… No quiero parecer una pelota, pero es verdad", asegura Lalachus.

La colaboradora estrella de 'La Revuelta' confiesa que la faceta de actriz es "la que más me gusta, sin duda. Porque a mí me pasa mucho que cuando tengo que escribir mis propios guiones me canso de mí misma muchísimo, digo: '¿Cómo voy a contar esto otra vez? ¡Qué pesada soy!'. Creo que cuando te dan el personaje y te dicen que lo adaptes a ti vas innovando y viendo cómo van las cosas y me gusta mucho".

Sobre cómo es trabajar con actores de la talla de Javier Gutiérrez y Leonor Watling, Lalachus reconoce que "impone al principio, pero luego son gente supernormal y superguay. Cuando ves que la peña es normal mola mucho y te rebaja un poco los nervios. Son majos".

Lalachus sobre el peso de la fama: "Lo asumo como parte de mi trabajo"

Para ella, la clave para que la fama no se la suba a la cabeza, es "estar rodeada de tu gente, preguntar constantemente: '¿Esto está siendo normal?'. Yo esto se lo pregunto mucho a mis padres, les digo que me digan por favor si he cambiado, pero mis amigas me dicen que sigo siendo la misma del instituto. Tengo los pies en la tierra porque las cosas llegan, pero también se van, así que al final es lo que tengo presente".

Además, deja claro que no tiene miedo de que se le suba la fama: "Si no se me ha subido ya… Lo asumo todo como parte del mi trabajo, como que hoy pasa una cosa, mañana otra diferente. Y creo que ya con 35 años que voy a cumplir lo raro es que se me vaya la cabeza", sentencia.