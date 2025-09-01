'La Revuelta' despide a uno de sus colaboradores en su segunda temporada en La 1 de RTVE

David Broncano protagonizará su esperado regreso a Televisión Española el próximo lunes 8 de septiembre, cuando 'La Revuelta' arranque su segunda temporada en La 1. Y si bien el espacio de entrevistas ya dejó entrever en su primera promo una mayor presencia de Lalachus en este nuevo curso televisivo, también habrá una destacada baja entre los rostros con los que debutó el año pasado.

Con su desembarco en La 1 en septiembre de 2024, el humorista se aseguró de trasladar al completo al equipo de colaboradores con el que había compartido escenario durante años en 'La Resistencia' durante su etapa en Movistar Plus+. A su vez, dio la bienvenida a nuevos rostros, entre ellos Valeria Ros, la cual, según adelanta El Confidencial Digital, no retomará su sección esta temporada.

'La Revuelta' prescinde de Valeria Ros en su segunda temporada tras sus escasas apariciones

La humorista protagonizó un polémico debut en 'La Revuelta' al confesar durante su primera aparición que su fichaje en el espacio de La 1 le había costado su estancia en Atresmedia. "Es real en el sentido de que vengo aquí a hacer mi sección y por ahora no estoy allí", afirmó la colaboradora. "Por eso estoy aquí… Los que no me hacen elegir", señaló en su día Ros lanzando un dardo a su antigua casa televisiva.

Valeria Ros y David Broncano en 'La Revuelta'

Sin embargo, sus apariciones en el espacio de David Broncano durante su primera temporada en la cadena pública fueron anecdóticas. En una ocasión, tras reaparecer en el programa tras meses de ausencia, la humorista tuvo que explicar el motivo de su ausencia. "Llevo mucho sin venir porque es imposible conciliar. Ya sabes que soy madre y no me da la vida. No existe la conciliación", explicó la cómica en diciembre.

Precisamente por su escasa participación en 'La Revuelta', según confirma el citado medio, RTVE y el equipo del programa habrían decidido prescindir de su participación regular. Cabe destacar que tras su reaparición en diciembre, volvió al espacio de Broncano en enero de 2025 y desde entonces su sección continuó disminuyendo hasta regresar únicamente en la última semana de emisiones del programa en La 1.

Y aunque no estará presente en el espacio de David Broncano este curso televisivo, la humorista no se ha alejado demasiado de Televisión Española. Valeria Ros se enfundará el delantal de 'MasterChef Celebrity' a partir de este lunes 1 de septiembre, cuando arranque la décima edición del talent de cocina en La 1. La televisiva compartirá cocina con estrellas como Juanjo Bona de 'OT 2023', Rosa Benito, Soraya Arnelas o Quique Torito.