Con la llegada de septiembre regresan a los programas estrellas de la televisión. 'La Revuelta' estrenará su nueva temporada en La 1 en el próximo lunes 8 de septiembre, una semana después de que lo hagan sus competidores en la franja del access prime time: 'El Hormiguero' de Pablo Motos, y 'El Intermedio' de Wyoming.

RTVE ya ha lanzado el primer vídeo promocional de esta nueva temporada del programa de David Broncano, y lo ha hecho dando todo el protagonismo a Marcos Grison, el encargado de anunciar el inminente regreso de 'La Revuelta'. Además de ser un experto en beatbox, Grison tiene la capacidad de comerse al vuelo las croquetas (o lo que sea) que le lance Broncano.

No es una habilidad que comparta con mucha gente. Así se puede comprobar en el anuncio promocional en el que se ve a otras personas intentando imitar, sin éxito, al guitarrita de 'La Revuelta'. A partir del 8 de septiembre, Broncano y sus colaboradores tendrán que volver a competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, quien arrancará su temporada 20 este próximo lunes 1.

RTVE lanza la primera promo del regreso de La Revuelta a La 1 el próximo lunes 8 de septiembre pic.twitter.com/KLjFMzc3ZM — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 29, 2025

Controversia en redes con la promo del regreso de Broncano

Y como era de esperar, esta promo del regreso de 'La revuelta' ha generado controversia en redes siendo bastante criticada. Algunos confiesan no entender el significado de la promo y que tiene que ver con 'La Revuelta' y otros van más allá cuestionando que sea "cutre" y que se utilice algo como tirar comida cuando hay miles de familias que no tienen para comer.

Que arte las promos de la vuelta de Mar Giró y de La Revuelta — DIEGO YUSTE (@yuscaje) August 29, 2025

Absurda a más no poder (como el programa en sí) — 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐏𝐨𝐲𝐚𝐭𝐨𝐬 (@_Josemapoyatos_) August 29, 2025

Pues no lo entiendo. ¿Qué se supone que quieren decir tirándole comida a la cara a las personas?



Aparte, no soporto el juego (y desperdicio) con comida en TV (ni en TCMS con las tartas, ni en el Hormiguero con las sandías ni en ningún otro sitio). — Germán (@GermanD83) August 29, 2025

Ni lo entiendo ni le veo la gracia, pa' qué mentir https://t.co/VKLb2MX2CL pic.twitter.com/lyIJ1ZQurc — Encarni (@LittleEncarna) August 29, 2025

La promo pierde todo sentido cuando se basa en tirar comida. No hay nada entretenido en desperdiciar lo que a muchos les falta. https://t.co/00TDorL1TP — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) August 29, 2025

Yo veo siempre #LaRevuelta y nunca El Hormiguero, pero es importante ser objetivo y esta promo es un desperdicio https://t.co/GcOiDaVYiB — Rafael García López (@rafaglaf99) August 29, 2025

'La Revuelta' regresará con cambios

El pasado mes de junio, el presidente de RTVE ya anunció que 'La Revuelta' experimentará algunos cambios de cara a la nueva temporada, coincidiendo con su primer aniversario en La 1. Con ellos pretenderán reflotar sus datos de audiencias ya que, aunque empezó con muy buen pie, en septiembre de 2024, sus cifras fueron cayendo desde principios de 2025.

Por su parte, 'El Hormiguero' ya ha anunciado a sus primeros invitados para la primera semana. Del 1 al 4 de septiembre visitarán el programa de Pablo Motos: Bertín Osborne y Sergio Ramos; Joaquín Reyes y Susana. Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito. Mientras que en 'La Revuelta', a no ser que la cosa cambie, tendremos que esperar a su emisión para saber quién es el primer invitado del formato.