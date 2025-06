Grison pone esta condición para fichar como colaborador de Pablo Motos y traicionar a Broncano

Con el curso televisivo a pocas semanas de terminar, 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' despedirán su primera temporada en estricta competencia, marcada por las pullas, la polémica y algún que otro robo de invitados. Sobre eso mismo se ha sincerado Grison durante su visita al pódcast 'Tómatelo con vino', donde ha rememorado su etapa colaborando en el espacio de Antena 3, desvelando los detalles reales de su participación.

"A nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias. Somos lo que más se ve de la cadena, y además estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos. Gente que no se visualiza tanto en la tele y que le damos un poquito de voz, y eso mola mogollón", comenzó aclarando el colaborador de 'La Revuelta' antes de pronunciarse sobre su rivalidad con el espacio conducido por Pablo Motos.

Grison sentencia de lleno la guerra entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': "Nos ha venido bien a todos"

Y es que, desde su llegada al access prime time de La 1, David Broncano y su equipo se postularon como la gran amenaza para el liderazgo de 'El Hormiguero'. "La relación es nula. Ellos no quieren. Nos tienen completamente… No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso", aseguró Grison en el espacio conducido por María Fernández y Rocío Irisarri.

"A Pablo Motos me lo veo muchas noches. Está guapo, yo he colaborado allí", llegó a confesar el colaborador de Broncano, explicando que en ocasiones decide ver 'El Hormiguero' por encima de su propio programa. Y es que, el músico desveló que guarda muy buena relación con quiénes dan vida a las hormigas del programa. "Soy colega de Juan y de Damián. Yo empecé con ellos un poco", señaló el colaborador de 'La Revuelta'

Fue entonces cuando señaló el motivo por el cuál Pablo Motos se encuentra molesto con toda esta guerra de pullas. "A él no le gustan los chistes sobre su persona. Si no le gustan no le gustan. Es entendible", resolvió Grison antes de sentenciar toda esta primera temporada de competición y sus efectos. "Nos ha venido bien a todos", comenzó aclarando.

"Pablo Motos nos está ganando siempre. Está haciendo una audiencia que hace años que no hacía. Haber llegado nosotros y que haya habido esa polémica… Ha hecho eso", sentenció el compañero de Ricardo Castella, que recordaría en el pódcast su paso por 'El Hormiguero' hace años como colaborador. "Hacía beatbox, y hacía sketches con otro chaval que hacía química, aireábamos un poco la movida ahí entre medias", rememoró el televisivo.

"Nos vendían que era buena promo"

Y el colaborador de David Broncano no dudó en esclarecer por primera vez la realidad tras sus apariciones en el espacio de Antena 3. "Nunca cobré. Nos vendían que era buena promo, sí, no fue mala", confesó el músico, asegurando que el formato de 7 y Acción les propuso participar a cambio de minutos en pantalla. "Allí se curra mucho. Están todo el día liados", subrayó Grison cuando le preguntaron si consideraría saltar de 'La Revuelta' a 'El Hormiguero'.

"Anualmente, por una temporada, por un kilo sí que me voy. Y casi por medio millones de euros te diría que también, aunque Hacienda se lleva la mitad, entonces poco me parece", confesó el experto en beat box con sorna, dejando el camino abierto al rostro de Antena 3 para preparar su fichaje. "Por si hay una oferta… Pablo, un kilo", insistió el televisivo.