Quiénes son hoy, viernes 12 de junio los invitados de 'La Revuelta' de Broncano, en su programa especial en TVE

Tras desaparecer de la programación este jueves con motivo del partido de inauguración del Mundial de fúbtol 2026 disputado entre México y Sudáfrica, 'La Revuelta' salta a la noche de los viernes en La 1 por primera vez en su historia. Después de recibir a Ana Mena el pasado miércoles, David Broncano y su equipo despedirán la semana este viernes, desplazando su emisión hasta las 23:00 horas tras el partido entre Canadá - Bosnia y Herzegovina.

La visita de la cantante y vieja amiga del programa del pasado miércoles se tradujo en un 10.3% de share y 1.179.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.7% de share y 1.504.000 espectadores gracias a la visita de Malú. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 8.6% de cuota de pantalla y 1.015.000 espectadores en Telecinco.

Los invitados de David Broncano de este viernes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visitan hoy viernes, 12 de junio 'La Revuelta' como invitados? El programa especial de David Broncano tendrá que enfrentarse a duros rivales en el prime time del viernes como 'Tu cara me suena 13', que celebrará su novena gala en Antena 3 y 'De viernes', que recibirá a Samantha Vallejo-Nágera, Ivonne Reyes, Jota Peleteiro y Makoke entre otros invitados.

Por su parte, David Broncano adaptará su espacio de entrevistas este viernes con motivo del Mundial de fútbol 2026, con secciones específicas, reportajes desde distintas localidades españolas y contenido sobre la gran cita del deporte rey.

Para este primer especial en viernes, David Broncano recibirá en el plató al actor y cómico Salva Reina para promocionar su próximo estreno cinematográfico, la película 'Tal vez', que llegará a los cines el próximo 10 de julio. Por otro lado, el programa contará también con la soprano Nadine Sierra para concluir la noche del viernes.