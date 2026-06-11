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TVE da un giro a su estrategia con 'La Revuelta': Levanta su emisión del jueves totalmente y pasa a la parrilla del viernes

por El Televisero

'La Revuelta' de David Broncano dejará de emitirse los jueves durante estas próximas semanas y dará el salto a la noche de los viernes durante el Mundial

David Broncano en 'La Revuelta'
David Broncano en 'La Revuelta' | TVE

'La Revuelta' de David Broncano será uno de los programas que más sufra la llegada del Mundial de Fútbol que comienza este jueves en La 1 con la emisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica a partir de las 21:00 horas.

Un encuentro que provocará que 'La Revuelta' falte a su cita diaria con la audiencia este jueves. Y es que aunque La 1 podría trasladar el programa de David Broncano al prime time justo después del fútbol como ya ha hecho en numerosas ocasiones, RTVE ha cambiado de estrategia.

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Así, La 1 ha preferido dejar la noche del jueves al estreno de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' y aprovechar así la llegada del Mundial para arropar a su nueva gran oferta de entretenimiento para el prime time de La 1 este verano.

Con ello, 'La Revuelta' dejará de emitirse en la noche de los jueves durante las próximas tres semanas. A cambio, La 1 ha optado por llevar el programa de David Broncano a una noche inédita en su historia y ofrecer tres entregas especiales del programa en la noche de los viernes.

'La Revuelta' salta a los viernes durante el Mundial

De esta manera, desde este viernes 12 de junio, La 1 ofrecerá 'La Revuelta' en el quinto prime time de la semana enfrentándose así por primera vez a 'Tu cara me suena' en Antena 3, al Blockbuster de Cuatro, a 'De Viernes' en Telecinco y a 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Cabe decir que estos programas de 'La Revuelta' contarán además con contenido especial. David Broncano y su equipo ya se han puesto manos a la obra para adaptar su contenido a la gran cita del fútbol y habrá secciones específicas, reportajes balompédicos en distintas localidades españolas e invitados que tendrán que poner a prueba su relación con el deporte rey.  

Y es que, además, los programas de los viernes de 'La Revuelta', producidos en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, se emitirán justo después de dos encuentros del Mundial el 12 y el 19 de junio así como justo antes del último encuentro de España el viernes 26 de junio.

Estos serán los partidos que se emitirán antes y después de 'La Revuelta'

  • 12 de junio: Canadá-Bosnia Herzegovina a las 21:00 horas y a continuación 'La Revuelta'
  • 19 de junio: Estados Unidos-Australia a las 21:00 horas y a continuación 'La Revuelta'
  • 26 de junio: 'La Revuelta' y a continuación Uruguay-España a las 02:00 horas de la madrugada

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