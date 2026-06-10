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RTVE retira hoy de su horario habitual 'La Revuelta' y así queda en la nueva programación de La 1

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

La 1 alterará su programación de tarde y noche el miércoles 10 de junio por la visita del Papa a la Sagrada Familia y cancelará tanto sus series y magacines como el 'Telediario 2' con Pepa Bueno

Pepa Bueno, David Broncano y Pedro Cavadas
Pepa Bueno, David Broncano y Pedro Cavadas | Montaje El Televisero

La visita del Papa León XIV a España sigue conllevando que La 1 altere toda su programación esta semana. Precisamente, este miércoles la cadena se verá obligada a modificar toda su parrilla de tarde y noche cancelando la emisión del 'Telediario 2' con Pepa Bueno y recortando la duración de 'La Revuelta'.

El miércoles 10 de junio, La 1 abordará con su gran dispositivo técnico y humano el acto central de la visita del Papa León XIV a la ciudad condal: la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, prevista a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Para ello, La 1 modificará toda su programación de tarde cancelando la emisión tanto de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' mientras que 'Directo al grano', el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró alargará su duración hasta las 18:00 horas.

Será justo a esa hora cuando TVE comience un nuevo especial informativo que conducirán Pepa Bueno y Gemma Nierga desde las 18:00 hasta las 22:15 horas. Cuatro horas ininterrumpidas de directo que supondrá que ese día La 1 no ofrezca el 'Telediario 2'.

Asimismo, 'La Revuelta' de David Broncano también se retrasará media hora aproximadamente debido a esa retransmisión extraordinaria, pues comenzará en torno a las 22:15 horas en lugar de las 21:45 horas a las que arranca habitualmente.

Queda por ver si el programa recupera lo perdido y se alarga obligando a que 'Operación África', la docuserie protagonizada por Pedro Cavadas arranque más tarde. No obstante, en la guía de programación adelantada, aparece para las 23:00 horas, aunque sabemos que habitualmente el prime time de La 1 no arranca hasta las 23:10-23:15 horas aproximadamente.

Asimismo, cabe señalar que La 1 concluirá este miércoles la emisión de 'Operación África' con sus dos últimas entregas. Y es que pese al gran éxito de su estreno con un gran 13,1% de cuota de pantalla y 880.000 espectadores, la cadena relegará su final a la madrugada.

Así queda la programación de La 1 el miércoles 10 de junio:

  • 15:55 horas - 'Directo al grano'
  • 18:00 horas - 'Visita Papa a España: Acto de la Sagrada Familia'
  • 22:15 horas - 'La Revuelta'
  • 23:00 horas - 'Operación África: Hakuna Emtu, los sin nombre'
  • 00:10 horas - 'Operación África: Kurudi, volver'
  • 01:25 horas - 'Operación África' (reposición)

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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