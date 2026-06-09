'La Revuelta', obligada a leer un comunicado sobre el caso Leire Díaz tras 'salpicar' al programa de Broncano

'La Revuelta' ha interrumpido este lunes, 8 de junio, su escaleta habitual para emitir un comunicado relativo a la actualidad del 'caso Leire Díaz' que afecta al PSOE. Antes de recibir al invitado de la noche, José Sacristán, David Broncano daba paso a Miguel Campos, integrante del equipo de guionistas.

El cómico mostraba a los espectadores y al presentador de 'La Revuelta' un titular publicado en los últimos días: "El jueves pasó esta noticia. 'Caso Leire': La UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI". Ante semejante titular, Broncano no pudo evitar reír. "No ha sido un fin de semana fácil para el tubo de 'La Revuelta'. La gente empezó a hablar y a decir que lo del tubo no se lo esperaban. Del hombre mágico puede ser, pero del tubo sí que no", comentó Campos, bromeando con el tema.

"El que tuvo, retuvo, ya sabéis todos", bromeó Grison, antes de que el presentador preguntara a su compañero: "Miguel, no me des un disgusto. ¿Qué pasa con el tubo?". A lo que él contestó: "Quería leer un comunicado de parte del tubo de 'La Revuelta', porque veo que la gente va a empezar a mezclarlo todo y va a ser peligroso". "Hombre, a mí me preocupa. Como representante del tubo, ¿no?", replicaba el cómico jienense, dando paso a Campos para que leyera el comunicado.

'La Revuelta' interrumpe su escaleta para leer un comunicado

Miguel Campos en 'La Revuelta'.

"Ante las informaciones vertidas en los medios de comunicación en los últimos días, el tubo de 'La Revuelta' asegura que en ningún momento conoció o tuvo contacto con la señora Leire Díaz. Separemos al tubo de la fontanera. Es un firme defensor del Estado de derecho en el que hasta un tubo tiene presunción de inocencia. 'Not all tubos'. Es el momento de dejar a la Justicia trabajar, esclarecer las cosas. Y si el juez o la UDEF quiere un registro de las cosas que pasamos por el tubo sin ningún problema se lo mandamos todos los días", leía el guionista del programa de TVE.

En ese momento, el tubo aparecía en escena detrás del cómico, viéndose en pantalla como llevaba múltiples billetes. Entre risas, Broncano bromeaba: "Ha llegado un tubo con dinero". "Anda, pero si es mi herencia, ha llegado justo ahora", afirmaba su compañero, finalizando así la lectura del comunicado. "Pues disfrútala, Miguel, enhorabuena", sentenciaba el presentador, continuando con la escaleta del programa.