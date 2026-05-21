Quién es hoy, jueves 21 de mayo el invitado de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir a Iyana Martín y Awa Fam por primera vez y mantener su acertado cambio de escaleta, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana por todo lo alto. David Broncano recibió a las dos promesas españolas del baloncesto tras hacer historia al al convertirse en las seleccionadas por el Draft de la WNBA ocupando el tercer y séptimo puesto de la lista.

La visita del dúo de deportistas, que se adelantó una noche más al resto de secciones habituales del programa de TVE, se tradujo en un 11.3% de share y 1.320.000 espectadores, confirmando que la nueva estrategia continúa reteniendo a más seguidores que de costumbre. Por su parte, 'El Hormiguero' consiguió un 12.6% de share y 1.484.000 espectadores gracias a la visita de Begoña Vargas y Pedro Alonso. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 8.8% de cuota de pantalla y 1.043.000 espectadores en Telecinco.

Pedro Piqueras, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

Pedro Piqueras, el invitado este jueves de 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 21 de mayo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Lola Índigo, que regresa al espacio de Antena 3 una semana antes de abrir las puertas de 'GRX La Feria', el festival que celebrará en Granada el próximo 30 de mayo para unir la música urbana actual con el foclore y las tradiciones de su tierra con un variado cartel de artistas. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Pedro Piqueras.

El antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' dará el salto al access prime time de La 1 este jueves para encontrarse por primera vez con el humorista. Cabe recordar que, tras su salida de Mediaset, el periodista se ha mantenido como colaborador habitual de 'Mañaneros 360, donde a menudo conecta con Javier Ruiz para analizar la actualidad.

'La Revuelta' es una de sus parada tardías dentro de TVE, pues además de colaborar en el magacín de La 1, el veterano periodista ha visitado anteriormente el plató de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró, además de protagonizar una entrega de 'En primicia' a finales de 2025 donde se sinceró sobre su trayectoria profesional y su prolongado tiempo al frente de los informativos de Telecinco.