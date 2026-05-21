Movistar Plus siempre apuesta por ficción hecha en nuestro país. De hecho, es una de las plataformas de streaming que más contenido marca España lleva a nuestras televisiones. Su último proyecto se basa en el popular libro de la podcaster Victoria Martín (que se hizo famosa gracias a su podcast 'Estirando el chicle'): 'Se tiene que morir mucha gente'. Esta serie, compuesta de seis episodios, llega este 21 de mayo y promete hacernos reír, sí, pero también reflexionar.

La premisa es sencilla: un grupo de tres amigas, que forjaron su amistad en los años del colegio, vuelven a estar juntas debido a la crisis matrimonial de una de ellas. Pero es que ninguna está bien de lo suyo. Tenemos a Bárbara, la auténtica protagonista, a la que da vida magistralmente Anna Castillo. La joven actriz ya domina este tipo de comedia costumbrista, en la que lidia con emociones muy complejas en apenas segundos. Es nuestro reflejo, nuestra forma de vernos representados. Y Castillo lo hace a la perfección. Su personaje ve a su Yo niña, malhablada e impertinente, y depende de ansiolíticos para poder seguir adelante. ¿Su trabajo? Guionista en un programa de humor que no ha sabido adaptarse a los tiempos.

Por otro lado tenemos a Maca, a la que da vida Laura Weissmahr, que comparte piso con Bárbara y que, pese a trabajar de camarera, su sueño es ser actriz. Y lo intenta. Vaya que si lo intenta. Su dinámica con Bárbara provoca varias de las mejores escenas de esta ficción. Y, por último, ahí está Elena, interpretada por Macarena García. Lleva pocos meses embarazada y está atrapada en un matrimonio con un hombre mayor… al que no quiere. Su desestabilización hará que vaya a vivir con sus dos amigas y todo se tuerza de la noche a la mañana.

A lo largo de los seis episodios ya disponibles en la plataforma, dirigidos Sandra Romero, junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, vemos situaciones surrealistas, cotidianas y que muchas veces incomodan al espectador. Porque es que la pobre Bárbara no puede tener más mala suerte. No toma buenas decisiones a lo largo de la serie y, según va avanzando la historia, menos aún. Por momentos puede recordar a otra apuesta de Movistar Plus, 'Poquita Fe', aunque con un humor no tan cenizo y exagerado como el de la comedia de Raúl Cimas.

En 'Se tiene que morir mucha gente', Victoria Martín explora esos temas que tanto preocupan a la generación millenial: precariedad laboral, amistades rotas, las nuevas reglas de la sociedad actual… Desde las contradicciones en el feminismo moderno hasta salud mental. Todo ello tiene cabida en este producto, aunque a veces eso le haga parecer un poco un cajón de sastre. Porque por momentos todo parece demasiado performativo, sobre todo en cuanto a los diálogos de las protagonistas.

La ficción de 'Yo siempre a veces', recientemente pudimos verla también en Movistar Plus, quizá no fallaba tanto en ese aspecto, y no era tan 'guionizada' en muchos aspectos. Pero se le perdona esa parte cuando vemos a las tres actrices compartiendo plano, compartiendo penas y muchas risas. No hace falta más que seis episodios para que nos convirtamos en amigos de las protagonistas. Pero no es una serie para todo el mundo ni mucho menos. Porque tiene mucha mala baba, y porque hay ciertos momentos en los que se pasa de rosca, y parece más que estemos viendo a un tiktoker hablando en su canal, que a una persona real.

Las tres protagonistas de la serie 'Se tiene que morir mucha gente', de Movistar Plus.

Aunque podemos perdonar ese tipo de guion, muy propio de la actualidad, de una generación que habla diferente, de unas nuevas marcas, porque funciona. Y funciona bien si entras en el juego. Sobre todo porque sus personajes no son planos. Las tres protagonistas cometen errores, fallan, aciertan, dicen burradas, se arrepienten, se piden perdón y vuelven a empezar. La vida misma. Y es que en muchas de las situaciones nos vemos reflejados y reflejadas. Porque la vida es una mierda, pero hay que intentar sobrellevarla. Y si es con amigas a tu lado, mejor que mejor.

Ya lo advertía Movistar Plus en su nota de prensa: "'Se tiene que morir mucha gente' no es solo una serie: es un retrato generacional incómodo, honesto y, por momentos, brutalmente divertido. Una propuesta imprescindible para quienes buscan una ficción distinta, que habla sin filtros de lo que significa vivir, fracasar y seguir adelante". Y es verdad que cumple todo lo que afirma, aunque tendríamos que dejar atrás ya el concepto de que, hacer algo sin filtros, no tiene que significar soltar simplemente burradas porque quedan bien para un tuit o un post en Instagram o TikTok.

"A mí también me da miedo morirme sola", dice el personaje de Bárbara en el último episodio. "Tienes suerte de que yo siempre estaré dispuesta a sentarme contigo", responde Maca. Y quizá ese diálogo es lo que resuma la serie al final. Una propuesta que puede que nazca de ese miedo a la soledad, y por eso siempre buscamos a alguien con el que compartir nuestras penurias y nuestras alegrías. Y qué mejor que con tres actrices tan maravillosas para hacernos reflexionar sobre ello.

De qué va 'Se tiene que morir mucha gente'

Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.