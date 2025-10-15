Prime Video anuncia la renovación por una segunda temporada de su serie española revelación de 2025

Fue una de las series revelación de principios de año y ahora por fin Prime Video ha dado muy buenas noticias sobre el futuro de 'Su Majestad'. La plataforma de streaming ha anunciado la renovación de la serie creada por Borja Cobeaga y Diego San José ("Ocho apellidos vascos") después de que la primera temporada tuviera una gran acogida de la crítica española e internacional.

Así, la comedia que vio la luz el 27 de febrero se convirtió rápidamente en lo más visto de Prime Video tras su estreno. Y es que fueron muchos los que sucumbieron a esta mirada divertida y algo surrealista de la monarquía española

La segunda temporada de la serie estará producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y Sayaka Producciones. Borja Cobeaga será de nuevo el director de esta entrega, y al frente de la producción ejecutiva estará Laura Fdez. Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez y Diego San José por parte de THE MEDIAPRO STUDIO, y Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga de Sayaka Producciones. Junto a Borja Cobeaga, también vuelve a formar parte del equipo de guion José Antonio Pérez Ledo y se incorporan en esta segunda temporada Víctor García León, Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo.

Anna Castillo ("Escape", "Girasoles Silvestres") y Ernesto Alterio ("Un funeral de locos", "Todos mienten") continuarán liderando el reparto en sus papeles de la Reina Pilar y Guillermo, jefe de la Casa Real, respectivamente. La nueva temporada traerá, además, nuevas incorporaciones al elenco, que aportarán frescura y nuevos conflictos a la trama y a un reparto en el que también figuraban rostros como Pablo Derqui ('El cuerpo en llamas'), Ramón Barea ("Cinco lobitos"), Ana María Vidal ('Los artistas: primeros trazos'), Lucía Díez o Florentino Fernández.

Así será la segunda temporada de 'Su Majestad' en Prime Video

Tras ser coronada reina de España, Pilar también ha heredado del anterior rey el odio de muchos españoles. Decidida a cambiar la percepción de la monarquía, Pilar apuesta por un reinado más cercano y humilde, en contraste con el de su padre.

Sin embargo, este nuevo enfoque la enfrentará a su principal aliado, Guillermo, ahora jefe de la Casa Real. Pilar encontrará apoyo en Amanda, una nueva amistad que fue durante años amante de su padre. Pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que imagina a la de su predecesor.