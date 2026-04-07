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'Su Majestad' completa el reparto de su segunda temporada en Prime Video con tres nuevos fichajes

por El Televisero

Prime Video concluye el rodaje de la segunda temporada de 'Su majestad', la serie protagonizada por Ana Castillo con cinco fichajes y lanza sus primeras imágenes

Ana Castillo en 'Su majestad 2'.
Ana Castillo en 'Su majestad 2'. | Prime Video

Prime Video ya ha concluido el rodaje de la segunda temporada de 'Su majestad', la serie protagonizada por Ana Castillo. Después de anunciar los fichajes de Leonor Watling ('Salvador') y Ángela Cervantes ('El mal invisible'), ahora la plataforma confirma otras nuevas incorporaciones a su reparto.

Así, el reparto de la ficción encabezado por Ana Castillo y Ernesto Alterio suma ahora tres nuevos nombres: Marcel Borràs ('La Canción', 'El Inmortal'), Claudia Roset ('Furia', 'Viaje de fin de curso: Mallorca') y Julián López ('Los destellos', 'Laponia').

De esta manera, 'Su majestad' suma cinco nuevas caras a un reparto en el que se mantienen Pablo Derqui ('Terra Alta'), Ramón Barea ('Dime tu nombre'), Joan Carreras ('El ministerio del tiempo') y Pablo Vázquez ('La encrucijada'), que ya formaron parte de la primera temporada.

Hay que recordar que Leonor Watling dará vida a Amanda Montesinos, antigua amiga del rey Alfonso, y Ángela Cervantes interpretará a Valentina de Moreneses, la prima extravagante y fiestera de la joven reina. Mientras que Marcel Borràs será un joven y emergente político independentista, Claudia Roset se meterá en la piel de una militar con la que Pilar coincidirá durante su adiestramiento y Julián López interpretará al camello de la aristocracia española.

Así será la segunda temporada de 'Su majestad'

España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor.

Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, ex amante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar.

Primeras imágenes de la nueva temporada

Ernesto Alterio y Ángela Cervantes en 'Su majestad 2'
Ana Castillo y Marcel Borràs en 'Su majestad 2'
Julián López y Claudia Roset en 'Su majestad 2'
Ana Castillo y Leonor Watling en 'Su majestad 2'

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