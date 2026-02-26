Prime Video rearma a 'Su Majestad' con dos fichajes en su reparto para unirse a Anna Castillo en su temporada 2

La serie 'Su Majestad' ya ha arrancado el rodaje de su segunda temporada con Anna Castillo de nuevo al frente del reparto junto a Ernesto Alterio. Un elenco al que se suman dos nuevas incorporaciones: Leonor Watling y Ángela Cervantes.

De esta manera, Leonor Watling suma un nuevo proyecto después de 'Salvador' en Netflix y de haber protagonizado otra de las series sobre la monarquía española como era 'La vida breve' en Movistar Plus+. Aunque en 'Su Majestad', la actriz dejará a un lado a la 'reina' para ser Amanda Montesinos, una vieja amiga del rey Alfonso.

Mientras que Ángela Cervantes se incorpora a 'Su Majestad' tras su paso por 'El mal invisible' de Disney+ para dar vida a Valentina de Moreneses, la prima extravagante, fiestera y alocada de la protagonista.

Producida por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Sayaka Producciones, la temporada 2 contará con seis nuevos capítulos liderados por Anna Castillo, que será coronada como la reina Pilar. En el reparto se mantienen también Ernesto Alterio como Guillermo, el jefe de la Casa Real, Pablo Derqui, Ramón Barea, Joan Carreras y Pablo Vázquez.

Borja Cobeaga será de nuevo el director de esta entrega junto a Ginesta Guindal. Al frente de la producción ejecutiva continúan Alejandro Flórez, Javier Méndez y Diego San José por parte de The Mediapro Studio, y Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga de Sayaka Producciones. Junto a Cobeaga, también vuelve a formar parte del equipo de guion José Antonio Pérez Ledo y se han incorporado en esta segunda temporada Víctor García León, Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo.

'Su Majestad' se encuentra en pleno rodaje en localizaciones como el histórico Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén (Ciudad Real) y recorrerá algunos de los palacetes, fincas y localizaciones más majestuosas de la Comunidad de Madrid y alrededores. Al igual que en la primera temporada el Palacio de Linares, el Casino de Madrid, y el Palacio de Santoña formarán parte de los escenarios principales de la ficción y se sumarán lugares tan reconocibles como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes, la Caja Mágica o el Palacio del Infante Don Luis (Boadilla del Monte), entre otras localizaciones.

Así será la segunda temporada de 'Su Majestad'

Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman a 'Su Majestad'

España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor.

Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, ex amante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar.