¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 8 de octubre?

Tras conseguir su primera victoria en audiencias de la temporada contra 'El Hormiguero', 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano consiguió firmar este martes su primer liderazgo del presente curso televisivo en el access prime time gracias a la visita de la campeona olímpica María Pérez, Eva Soriano y Aníbal Gómez.

El reencuentro de la deportista con el humorista, sumado a la aparición de los presentadores de 'Cuánto, cuánto, cuánto' en la recta final de la noche se tradujo en un 14.6% de share y 1.710.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' quedó por debajo por primera vez esta temporada en cuota de pantalla, firmando un 12.9% de share y 1.517.000 espectadores con la visita de Jeremy Allen White.

Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy miércoles, 8 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Ana Mena, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar en primicia su nuevo single 'Lárgate', que verá la luz este viernes 10 de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá a Ricardo Gómez y Óscar Jaenada.

El dúo de actores acude por primera vez al espacio de La 1 este miércoles para presentar 'La Suerte', la nueva serie que protagonizan juntos y que ya se encuentra disponible en Disney Plus. Se trata de una comedia que se adentra en el mundo del toreo desde una perspectiva atípica, con tono bizarro y desenfadado de la mano de Paco Plaza, director de títulos como 'REC' o 'Quien a hierro mata'.

David Broncano descubrirá así a los espectadores de 'La Revuelta' esta nueva ficción que narra la vida de David (Ricardo Gómez), un joven opositor que trabaja como taxista en sus ratos libres para ahorrar y que un día tiene que llevar de urgencia a una cuadrilla taurina hacia el hospital, marcando un antes y un después en su vida, pues a partir de ahí comienza a trabajar como chófer para un reconocido torero (Óscar Jaenada).