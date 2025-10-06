David Broncano no sabe dónde meterse tras la petición de J.A. Bayona en 'La Revuelta': "Habría que pixelarlo"

J.A Bayona ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para presentar su nueva película 'Vieja loca', que llegará a los cines el próximo 10 de octubre. Sin embargo, la tanda de preguntas que David Broncano tenía preparadas sobre su nuevo film quedaron en un segundo plano tras la inesperada petición que el director de cine le hizo al presentador nada más arrancar la entrevista.

Nada más recibir al cineasta, el humorista no ha tardado en reclamar el habitual regalo que los invitados llevan al programa sin saber el aprieto que iba a vivir minutos después. "El otro día dijiste que eras muy fogoso así que te he traído una caja de preservativos, está empezada pero están casi todos", le ha explicado Bayona mientras sacaba una caja de preservativos de la bolsa de regalos.

David Broncano tiene que parar los pies a J.A Bayona por la escena que forma en 'La Revuelta': "Me parece un poco agresivo"

Ha sido entonces cuando el director no se ha cortado al lanzar su propuesta. "El otro día vino Blanca Suárez y te trajo una mascarilla, y se la puso, entonces había pensado que igual hoy...", sugería J.A Bayona mientras David Broncano comenzaba a sonrojarse entre risas del público, que comenzaba a gritar "que se lo ponga". Algo avergonzado, el presentador ha tratado de salir del paso.

Pensaba que Broncano se ponía siempre los regalos que traían los invitados. #LaRevuelta @filmbayona pic.twitter.com/FMHoEsTySw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 6, 2025

"Necesitaría un par de minutos", señalaba entonces el humorista con la caja en la mano, tratando de esquivar el momento. "Yo te cubro", ha sugerido rápidamente el invitado tapándole con la chaqueta antes de que el conductor de 'La Revuelta' diese con la forma de librarse de la insólita petición. "No hombre, que no", ha espetado el de Jaén.

Así, el presentador terminaba dirigiéndose hasta el sitio de Grison, que ha terminado ofreciéndose voluntario a intentar meter la cabeza en el preservativo. "Muchas gracias por traer estos regalos eh", señalaba con sorna David Broncano mientras trataba de embutir a su compañero en el condón. "El día que viene el director más internacional es el día de esto...", lamentaba Ricardo Castella de fondo antes de que la funda se rompiese.

"Yo es que esto lo he visto, lo he visto en 'El Hormiguero' que cojones", ha señalado entre risas Grison, lamentando el final frustrado del experimento. "¿Te lo estás pasando bien? Me ha dado pena pero me parecía un poco agresivo echármela afuera aquí. Entiendo la broma pero en Televisión Española luego hay que pixelarlo todo, y hay mucho que pixelar además", ha terminado señalando entre risas el presentador.