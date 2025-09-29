Mónica Naranjo no se corta al sentenciar lo que piensa de David Broncano en 'La Revuelta': "Yo sería incapaz"

Mónica Naranjo ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para celebrar el lanzamiento de 'Por un like' su nuevo sencillo cuya producción ha corrido a cargo de Nebulossa. Sin embargo, lejos de adelantar detalles sobre la nueva música que está por venir tras este lanzamiento, la cantante ha terminado sincerándose con David Broncano sobre lo que pensó de él tras su primera visita al programa.

"Pocas veces empezamos la entrevista así", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'La Revuelta' después de que la intérprete de 'Sobreviviré' le animase a arrancar la noche sentados en el sofá, en lugar de hablar con ella desde la mesa. "El tema cambia vibracionalmente, porque tú ahora estás incómodo", advirtió entonces la cantante.

Mónica Naranjo pone en un aprieto a David Broncano con lo que cambia en 'La Revuelta': "Ese es tu sitio de poder"

Ha sido ahí cuando David Broncano ha comenzado a sonrojarse mientras la invitada señalaba la actitud del presentador al cambiar el formato de la entrevista. "Tu sitio de confort y de poder en el programa es ese, ¿Quieres que me siente yo ahí?", le proponía entonces Mónica Naranjo antes de ocupar el escritorio del presentador y echar un vistazo a algunas de las preguntas que tenía preparadas.

Con que poco se incomoda Broncano, eh. Un poco más y mañana Mónica Naranjo acaba presentando el programa. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/Mnklri4nZn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

"Cuanto tiempo sin verte, rubio, maquillado, trajeado...", ha señalado la artista en un intento de seguir sonrojando al humorista, que permanecía en el sofá de invitado a la espera de retomar el orden natural de la noche. "Yo si fuese invitado te diría que no veo ningún cambio en ti porque te veo igual de carismática y radiante que siempre", resolvió Broncano haciendo que la cantante le devolviese su sitio.

Y mientras el presentador retomaba las riendas del programa, Mónica Naranjo no ha dudado en sincerarse la impresión que se llevó de él tras su primera visita al programa. "Hubo una cosa que me sorprendió mucho y lo admiré", ha advertido la que fue presentadora de 'La isla de las tentaciones' durante su primera edición en 2020 entre otros proyectos en la pequeña pantalla.

"Yo estoy acostumbrada a hacer televisión, a tener mis programas, entonces para mí los guiones son como que no te los puedes saltar a no ser que te lo digan, vamos con pinganillo, con cue... Él lo improvisa todo y es difícil, yo sería incapaz", ha reconocido entre aplausos la invitada. "Así sale el programa", señalaba con sorna Broncano mientras la cantante insistía en que hace que el formato sea "más auténtico".