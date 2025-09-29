¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 29 de septiembre?

Tras despedirse por todo lo alto recibiendo a un viejo amigo del programa, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con Raúl Cimas el pasado jueves para poner el broche final a una semana de entrevistas en la que recibió desde estrellas internacionales como Scottie Pippen- The Offspring hasta actores del panorama nacional como Luis Merlo.

La visita de Raúl Cimas al espacio de La 1 se tradujo en un 11% de share y 1.291.000 espectadores mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14.5% de cuota de pantalla y 1.707.000 espectadores gracias a la parada de Álex González en el espacio de Antena 3. Por otro lado, la franja express de 'Supervivientes All Stars' consiguió un 9.4% de cuota de pantalla y 1.096.000 seguidores.

Mónica Naranjo, la invitada de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 29 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carmen Maura, que regresa al espacio de Antena 3 para hacer un repaso de su prolífica carrera en el mundo del cine y los retos que ha afrontado a lo largo de los años. Por su parte, David Broncano recibirá a Mónica Naranjo.

La intérprete visitará por primera vez el espacio de TVE este lunes con motivo del lanzamiento de su nuevo single 'Por un like', que llega para celebrar las nuevas fechas de su gira 'Greatest Hits Tour', con la que continúa repasando algunos de los mayores éxitos de su carrera sobre el escenario.

Más de dos años después de su último encuentro con David Broncano en Movistar Plus+, la intérprete de 'Sobreviviré' vuelve a visitar al humorista antes de sus próximas paradas en españa: Sevilla, Murcia, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona en las que contará con Nebulossa como invitados especiales, grupo que ha participado en la producción del tema musical que presenta este lunes en el espacio de La 1.