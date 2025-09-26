Raúl Cimas plantea a Broncano llevarse 'La Revuelta' a Telecinco por las audiencias: "A ver si así ganas"

Este jueves, 25 de septiembre, Raúl Cimas regresó a 'La revuelta'. David Broncano recibió así a uno de los invitados que más ha pisado el programa de TVE. En esta ocasión, lo hizo para promocionar la segunda temporada de la serie 'Poquita fe'. Además de para hablar del espacio de Movistar Plus+ 'Ilustres ignorantes', donde está sustituyendo a Javier Cimas tras su retirada temporal por el cáncer que padece.

"Javier es muy bueno y, con la que tenía encima, le preocupaba dejar colgado al programa y habló conmigo. Eso dice mucho de lo bueno que es", explicó el cómico. A raíz de esto, Broncano sacó a colación las muchas temporadas que lleva en emisión el espacio de humor. Pero no lo hubiera hecho si llega a saber el dardazo que le iba a lanzar Raúl Cimas, quien espetó: "También hay otro programa decano de la comedia… presentado por uno con el pelo raro…".

Aunque no lo mencionó, el cómico se estaba refiriendo a 'El Hormiguero', que lleva la friolera de 20 años en antena. Además, reconoció no haber vuelto a "tener noticias" del programa de Pablo Motos desde que "los mató a todos" en un desternillante monólogo que hizo durante la primera temporada de 'La revuelta'. Al parecer, al equipo del programa de Antena 3 no le sentó demasiado bien.

El dardo de Raúl Cimas a Broncano por las audiencias

Otro de los espacios en los que colabora Raúl Cimas es en 'Futuro imperfecto’, conducido por Andreu Buenafuente y que se emitía a continuación de 'La revuelta' en La 1. Esto le sirvió para lanzarle otro dardo, en este caso por los horarios de ambos programas: "Vamos después que tú y es tarde para Andreu, que ya tiene una edad. Se me duerme", bromeó. Por tal motivo quiso negociar con Broncano un "cambio de cadena".

“¿Por qué no te vas a otra cadena?", le preguntó el invitado, antes de aconsejarle: "Vete a Telecinco, ahí hay ambientazo ahora", le dijo el humorista a Broncano, para que, de esta forma, Buenafuente empezase en un horario más temprano: "Dejas al jefe a una hora prudencial, y compites contra nosotros. A ver si así ganas". Un zasca en toda regla sobre la pérdida de liderazgo de 'La revuelta' frente a 'El Hormiguero'.

Este mismo jueves, el programa de Pablo Motos firmó un 14,5% de share y 1.707.000 espectadores con la visita del actor Álex González. Por su parte, el de Broncano cosechó un 11% con una media de 1.291.000 espectadores. Se trata de la misma cuota de pantalla que obtuvo a continuación 'Futuro imperfecto', aunque en este caso bajó del millón de espectadores, con 828.000.