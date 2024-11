Risto Mejide arranca 'Todo es mentira' respondiendo así a Raúl Cimas tras sus acusaciones

Después de que Raúl Cimas disparara este lunes contra Risto Mejide y 'Todo es mentira' en 'La Revuelta' al recordar lo que dijo en su momento sobre 'El Hormiguero', el presentador y el programa de Cuatro no han dudado en contestar. Lo han hecho eso sí con humor dando una gran lección a Pablo Motos y su equipo.

"Era mentira, todo eso lo dije porque estaba recibiendo presiones. Presiones muy fuertes de Risto Mejide. Estaba un día duchándome, estoy cantando y tal y oigo desde dentro del baño decirme: '¿te han dicho alguna vez que cantas como el culo?'. Y me asomo y estaba Risto Mejide. Me dicen, los de 'Todo es mentira', tienes que ir a 'La Resistencia' y contar que les has pegado a 'El Hormiguero', y todo esto es por Risto Mejide, que todo el mundo que me culpe de esto se dirija a él", soltó con sorna el actor ante David Broncano en su nueva visita a 'La Revuelta' en plena polémica con 'El Hormiguero'.

Así, Raúl Cimas no dudó en meter a Risto Mejide y 'Todo es mentira' en un sketch tras recordar lo que dijo de Pablo Motos y de 'El Hormiguero' hace un año en 'La resistencia' justo cuando Pablo Motos estaba haciendo su alegato de defensa en el que coló una serie de bulos y atacó gravemente a TVE, que ya le ha contestado a golpe de comunicado.

"Anoche nos acusaron de varios delitos en horario de máxima audiencia, esta tarde va a arder Troya en 'Todo es mentira'", empezaba diciendo 'Todo es mentira' este martes en su sumario. Y justo después, aparecían Risto Mejide junto a Marta Flich, Virginia Riezu y Luis Fabra con unos albornoces.

El irónico inicio de Risto Mejide sobre las acusaciones de Raúl Cimas en 'La Revuelta'

"Antes de empezar nos gustaría hacer una aclaración, es verdad que los periodistas, presentadores y colaboradores no debemos ser nunca el centro de la noticia, pero se han vertido ciertas acusaciones, injurias, calumnias sobre mí y sobre alguno de nuestros colaboradores en un programa de máxima audiencia que tanto mi equipo como yo nos vemos obligados a desmentir", empezaba diciendo Risto Mejide parafraseando a lo que dijo Pablo Motos en el inicio de 'El Hormiguero' cuando llegó a hablar de "agresión".

Pero lejos de quedarse ahí, Risto proseguía dirigiéndose a su audiencia, burlándose indirectamente de lo hecho por Pablo Motos en directo. "Durante todos estos años que llevamos en el programa hemos recibido presiones de todo tipo, acusaciones de todo el espectro político desde la izquierda hasta la derecha, incluso Ciudadanos, pero nunca tan graves como las que ayer se dijeron sobre nosotros y mucho menos, se supone, que un compañero de profesión", proseguía diciendo en alusión a Raúl Cimas.

"Nos han acusado de allanamiento de morada, delito contra la intimidad, coacciones, amenazas, injurias, calumnias con graves daños para la salud psicológica e incluso de agresión física y organización criminal en un grupo que compondríamos siete personas: R.M., M.F., L.F., V.R., J.N., E.A. y Ábalos. Este programa no va a quedarse de brazos cruzados, de hecho ya hemos recibido el apoyo de una de nuestras colaboradoras, Ana Oramas, que ha sido la única que nos ha mostrado su apoyo. El miedo ha cambiado de bando. Y nosotros vamos a responder adecuadamente en el programa de hoy como se merece a esta sucesión de mentiras, calumnias e infundios que se han volcado de manera absolutamente injustas sobre nosotros, arrancamos", concluía Risto Mejide.

COMUNICADO OFICIAL



El programa Todo Es Mentira niega rotundamente todas las acusaciones de cometer delitos muy graves que nos ha lanzado @picuetin



Durante el programa de hoy explicaremos nuestras represalias 🔥🔥🔥#TEM26N https://t.co/pMarDjd5RB pic.twitter.com/lOhNDx0X8F — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 26, 2024

Posteriormente, Risto Mejide volvía a contestar a Raúl Cimas en 'Todo es mentira' tras las acusaciones del actor en 'La Revuelta'. "Nos han acusado de entrar en un domicilio que no era el nuestro, en un baño, delito contra la intimidad pues el aludido se estaba supuestamente duchando, cosa que tendrá que demostrar. Calumnias, injurias pues recibió insulto por nuestras partes y una agresión física pues dice que una de nuestras colaboradoras le agredió con una toalla", comentaba el presentador.

Tras ello, Risto conectaba con Joaquim Bosch, magistrado para conocer cuáles podrían ser las consecuencias de estos ataques. "A nivel penal le veo muy mala pinta, yo que vosotros iría buscando un abogado ya", aseveraba después de que todos los colaboradores quisieran lavarse las manos.