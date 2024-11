Raúl Cimas señala así a Risto Mejide y el presentador responde ante sus "gravísimas acusaciones"

En la recta final de 'La Revuelta' de este lunes, un inesperado invitado irrumpió en escena con una importante misión. David Broncano recibió a Raúl Cimas a modo de homenaje para cerrar la noche, queriendo agradecerle por todas esas veces que ha acudido al espacio como recurso de última hora. Sin embargo, en plena polémica con 'El Hormiguero', el actor quiso exculparse de un polémico sketch que protagonizó el año pasado sobre Pablo Motos y su equipo.

"Raúl vino hace un año y pico y contaste que se habían reído de mí y que le habías pegado una paliza a todos. Que te habías defendido de Jorge Salvador con el propio cuerpo de Pablo Motos", comenzó introduciendo David Broncano mientras Raúl Cimas explicaba entre risas que todo fue ficción. "El monaguillo está vivo, y ya es cura. Todo va bien", señaló entre aplausos.

Raúl Cimas sobre su "paliza" a Pablo Moros y 'El Hormiguero': "Sufrí presiones muy fuertes de Risto Mejide"

"Creo que aquello fue tan gracioso, yo no lo he hablado con ellos, pero les tuvo que hacer gracia", aseguró el conductor de 'La Revuelta' antes de que el actor confesase el motivo "real" que le empujó a narrar esa ficticia historia de violencia contra 'El Hormiguero' y su equipo. "Lo que quiero decir es que era mentira, todo eso lo dije porque estaba recibiendo presiones. Presiones muy fuertes de Risto Mejide", dijo el actor.

Hoy @picuetin ha venido a darnos una paliza para compensar la que le metió al equipo de El Hormiguero hace un año. pic.twitter.com/URK2xYGZIy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2024

Entre risas, Broncano lamentaba que Raúl Cimas iba a comenzar otro elaborado sketch como el de hace año y medio. "Esto es una rueda sin fin", apuntó el humorista. "Te lo juro que me muera aquí mismo que esto es verdad. Estaba un día duchándome, estoy cantando y tal y oigo desde dentro del baño decirme: '¿te han dicho alguna vez que cantas como el culo?'. Y me asomo y estaba Risto Mejide", soltó Cimas.

Así, comenzó a relatar una elaborada y también ficcionada historia en la que se dirigió a varios miembros del equipo de 'Todo es mentira'. "Esperanza Aguirre comenzaba a pegarme con toallas mojadas, como ella tiene amigos en la cárcel...", señaló Raúl Cimas mientras también confesó haberse encontrado con Ábalos.

"Que todo el mundo que me culpa de esto se dirija a él"

"Yo estaba dentro de la ducha mirando el panorama y de repente me tocan por detrás, me giro y es Ábalos. Te lo juro, ¿cuándo te he mentido yo? Me dice 'no tienes a nadie detrás' y desaparece, una escena de terror", continuó bromeando el guionista. Fue entonces cuando apuntó al publicista y a su equipo como los artífices detrás de su salida de tono contra Pablo Motos y compañía en 'La Resistencia'.

"Me dicen, los de 'Todo es mentira', tienes que ir a 'La Resistencia' y contar que les has pegado a 'El Hormiguero', y todo esto es por Risto Mejide, que todo el mundo que me culpe de esto se dirija a él", insistió el invitado honorifico de David Broncano, que no terminaba de convencer al presentador. "Me sorprende Raúl", reaccionó el humorista.

Y es que Raúl Cimas pretendía hacer las paces con el presentador de Antena 3 de cara a una futura parada en su programa. "Me gustaría de alguna manera, porque a lo mejor se puede considerar esa tontería algo ofensivo, que es culpa de Risto Mejide... Estoy mediando a mi manera, igual que conté que les pegué a ellos, pues no veas lo que tienes ahí dentro, es una escabechina", advirtió el actor.

A quién dejaría vivo durante su escabechina en 'La Revuelta'

Después, Cimas continuó su sketch con la matanza que había protagonizado minutos antes de salir al escenario de 'La Revuelta' con el equipo de David Broncano para arreglar sus diferencias con Pablo Motos. "He cogido a Pablo Irburu de los tobillos y le he dado contra la pared hasta que he quitado el gotelé", aseguró el actor entre risas.

"Ya me veo a Jorge Ponce venir y con Pablo Ibarburu le he dado de hostias hasta que los he fusionado", continuó explicando Raúl Cimas antes de desvelar que también se había enfrentado a Cristina Pedroche en sus instalaciones. "Pero si ella no viene aquí", espetó el presentador. "Ya pero por meter a una tía, que esto es un campo de nabos. Lala chus ya está en Lala tumba. A Valeria Ros la he hecho picadillo, ya quedamos los que estamos aquí", resolvió el invitado.

Entonces, desveló su plan final contra el presentador: "A ti te voy a coger la cabecita esa de Jaén que tienes... me has buscado un problema con Pablo Motos, te voy a estar dando con un mazo hasta que salga aceite de oliva para todos, que está carísimo", ironizó, asegurando que solo iba a dejar vivo a Grison. "Quiero ver una vez que estéis todos muertos a ver de qué va a vivir el pobre", señaló entre risas el guionista.

Finalmente, lanzó un mensaje a Pablo Motos y su equipo, confesando a David Broncano que tiene miedo de no poder regresar a 'El Hormiguero' por su viral vídeo en el programa. "A mi me han tratado de maravilla y me gustaría volver. En unos meses espero que Pablo Motos vea la escabechina que he montado aquí y me invite para montar mi show", terminó sentenciando Raúl Cimas, volviendo a 'culpar' a Risto Mejide de su "paliza" a 'El Hormiguero'.

Risto Mejide responde con carga irónica

Todo un sketch humorístico que ha replicado el propio Risto con unas palabras que infieren sarcasmo también. "Ante las gravísimas acusaciones vertidas por @picuetin en @LaRevuelta_TVE hacia mi persona y hacia todo el equipo de @todoesmentiratv, sólo deciros que no nos queda más remedio que contestar hoy durante la emisión del programa, y hacia el final del mismo, si puede ser". Con su última frase, el comunicador de Mediaset ironiza sobre la réplica de Pablo Motos a Broncano, que se produjo al final del programa de ayer.