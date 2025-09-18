El 'Futuro Imperfecto' de Buenafuente vuelve a La 1: su destacada novedad y nuevos colaboradores

Tras el descanso veraniego, Andreu Buenafuente regresa al prime time de La 1 este jueves 18 de septiembre justo después de 'La Revuelta', y tras haberle puesto las cosas difíciles a 'Supervivientes' en el cierre de la temporada pasada. Ahora vuelve a los jueves para seguir compitiendo con el reality de aventura de Telecinco y con el reto de poder incluso liderar en su franja dado el buen momento que atraviesa TVE tras el buen estreno de 'Los archivos secretos del NO-DO'.

Cabe destacar que 'Futuro imperfecto' regresa con una gran novedad con respecto a la primera temporada. Y es que tal y como ha revelado el propio Andreu Buenafuente en 'La Ventana' de la Cadena SER, ahora el programa se grabará el mismo jueves por la tarde, apenas unas horas antes de su emisión.

Es decir, TVE y Andreu Buenafuente usarán la misma estrategia que ya llevan a cabo con 'La Revuelta' para que así el monólogo del presentador esté mucho más pegado a la actualidad. Y es que hay que decir que en su primera temporada una de las cuestiones que más se notó es que no se podía tocar la actualidad más reciente pues el programa se grababa los martes.

Algo que se pudo comprobar sobre todo la semana en la que se produjo la imputación de Santos Cerdán. En aquel momento, Andreu Buenafuente no pudo hacer referencia al asunto en su programa y al quedar algo desactualizado su monólogo, el espacio optó por emitir un mensaje en pantalla avisando a los espectadores. "Programa grabado antes de la dimisión de Santos Cerdán. Rogamos a los políticos que respeten nuestro calendario de producción", escribieron con cierta sorna.

Andreu Buenafuente ficha a más cómicos y llevará su programa a otra ciudad

En esta segunda temporada, 'Futuro imperfecto' seguirá ofreciendo la dosis semanal de Dopamina prescrita por Tamara García Romero, el talento musical del siempre sorprendente Sergi Estella, la energía arrolladora de Silvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo, y las historias tan reales como absurdas del "cuñado" de Raúl Cimas.

Una de las grandes apuestas de este año es la incorporación de una rueda de cómicos y cómicas invitados, que participarán puntualmente en el programa para acompañar a Buenafuente y ofrecer su particular mirada sobre el mundo desde su experiencia o especialidad. Humoristas de distintos estilos y trayectorias se darán cita para enriquecer el formato con nuevas voces y perspectivas.

Como decimos, 'Futuro imperfecto' se graba cada jueves desde el teatro de LaFACT de Terrassa con la participación de 700 personas de público. Pero por primera vez desde su estreno, esta segunda temporada el programa saldrá de viaje y grabará una de sus entregas en otra ciudad de España.

La primera entrega de la temporada de este jueves titulada "Estamos de vuelta" hará un resumen de todo lo que ha pasado en verano. Además, Andreu Buenafuente comentará las protestas propalestinas en La Vuelta, la retirada de España de Eurovisión y las obras del Camp Nou con la participación de Tamara García Romero, Raúl Cimas y David Martos.